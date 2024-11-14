Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir?
Cemaatle namaz kılmak, İslam dininde teşvik edilen ve büyük sevap kazandıran bir ibadettir. Müslümanlar, mümkün olduğu kadar cemaatle namaz kılmaya özen gösterirler. Peygamber Efendimiz (sav), cemaatin önemini birçok hadisinde vurgulamış ve cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namaza göre daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Peki cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Cemaatle namaz kılmak farz mı sünnet mi, sevabı nedir? Haberimizde cemaatle namaz kılmanın detaylarını bulabilirsiniz.
Cemaatle namaz, İslam toplumunda birlik, beraberlik ve dayanışmayı artıran bir ibadettir. Aynı zamanda toplumsal bir düzen sağlama amacı güder. Cemaatle namaz, İslam dininde büyük sevap ve fazilet taşıyan bir ibadettir. Bu nedenle sağlıklı ve uygun durumda olan Müslümanların mümkün olduğunca cemaatle namaz kılmaları teşvik edilmektedir. Peki cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Cemaatle
farz mı sünnet mi, sevabı nedir?
Cemaatle namaz kılmak farz mı sünnet mi: Sevabı nedir?
İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesi (Bakara, 2/43), haftada bir
nın ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Bu bakımdan cemaatle namaz, istenen birlik ruhunu sağlamlaştırıcı ve devam ettirici bir rol üstlenmektedir.
Hz. Peygamber (s.a.s.), farz kılınışından itibaren hayatının son zamanlarına kadar beş vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir
(Ebû Dâvûd, Salât, 49).
Cemaatin önemini gösteren çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bunlardan birinde Hz. Peygamber (s.a.s.),
"Üç kişi bir köyde veya kırda bulunur ve namazlarını cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlara hâkim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer."
(Ebû Dâvûd, Salât, 47) buyurmaktadır.
Bir diğer hadiste ise
"Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm."
(Buhârî, Ezân, 29, 34; Müslim, Mesâcid, 251-254) diyerek cemaati terk edenlere ciddi bir uyarıda bulunmuştur.
Ayrıca özendirmek için cemaatle kılınan namazın sevabının, tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu belirtmiştir
(Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 249).
Cemaatle namaz kılmanın önemini belirten bu ve benzeri hadislerden ve ilgili âyetlerden hareketle
Hanbelîler namazın cemaatle kılınmasının, erkekler için farz-ı ayın, Şâfiîler ise farz-ı kifâye olduğunu söylemişlerdir. Hanefî ve Mâlikîlere göre ise, cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için müekked sünnettir
(Mergınanî, el-Hidâye, I, 362; Kâsânî, Bedâî’, I, 155; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 368-369).
Bu itibarla cemaate gitmeye engel bir durum olmadıkça namazlar cemaatle kılınmaya çalışılmalıdır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilip, bir günahının silineceğini haber vermiştir (Buhârî, Ezân, 30; Ebû Dâvûd, Salât, 49).
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