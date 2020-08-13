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​Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Namaz nasıl kılınır?

Namaz nasıl kılınır? İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namaza yeni başlayanlar için namaz nasıl kılınır? sorusu merak ediliyor. Haberimizde namazın kılınış tarifini ve sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazının kaç rekat olduğunu bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.

Namaz nasıl kılınır? İslam'ın 5 şartından birisi olan namaz kılmak, önem verilmesi gereken konularından başında geliyor. Namaza yeni başlayanlar için namaz nasıl kılınır? sorusu merak ediliyor. İşte namaz kılmanın tarifi:

Haberimizde örnek olarak sabah namazının iki rek'at farzının kılınışının resimlerle anlatılmasını bulabilirsiniz.

Sabah namazının 2 rekat farzının kılınışı

Birinci Rek’at:

1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.2) Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir.

İftitah Tekbiri

“Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır.

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

Kıyam

Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

Rükû

“Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve burada üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.

Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Rükûdan Kalkış

“Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbena leke’l-hamd” denilir.

Erkeklerin, rükûdan kalkıp doğrulması Kadınların, rükûdan kalkıp doğrulması.

Secde

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

İki Secde Arası Oturuş

"Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.

Ayakta sırasıyla; a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur'an’dan başka bir sûre daha okunur.

Birinci rek'atte olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir. "Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir."Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur. Sonra "Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

Son Oturuş

“Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

Son Oturuş (Şafii)

“Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

Selam

Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.Erkeklerin, sağ tarafa selâm verişi.

Kadınların, sağ tarafa selâm verişi.Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.

Erkeklerin, sol tarafa selâm verişi. Kadınların, sol tarafa selâm verişi.

Ayetel Kürsi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali
HAYAT
Ayetel Kürsi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali


Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 4 rekat, öğle namazı 10 rekat, ikindi namazı 8 rekat, akşam namazı 5 rekat ve yatsı namazı 13 rekattır.

  • Sabah Namazı: 4 Rekat: 2 Rekat sünnet, 2 Rekat farz.
  • Öğle Namazı: 10 Rekat: 4 Rekat ilk sünnet, 4 Rekat farz, 2 Rekat son sünnet.
  • İkindi Namazı: 8 Rekat: 4 Rekat sünnet, 4 Rekat farz.
  • Akşam Namazı: 5 Rekat: 3 Rekat farz, 2 Rekat sünnet.
  • Yatsı Namazı: 13 Rekat: 4 Rekat ilk sünnet, 4 Rekat farz, 2 Rekat son sünnet, 3 Rekat vitr.

Namazın farzları

Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlarve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazınşartları”(şurûtü's-salât) olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, na-mazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazınmahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri”(erkânü's-salât)adını alır.Bunlar namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinineksikliği durumunda namaz sahih olmaz. Buna göre:

  • a) Namazın Şartları
  • 1. Hadesten tahâret
  • 2. Necâsetten tahâret
  • 3. Setr-i avret
  • 4. İstikbâl-i kıble
  • 5. Vakit
  • 6. Niyet
  • b) Namazın Rükünleri
  • 1. İftitah tekbiri
  • 2. Kıyam
  • 3. Kıraat
  • 4. Rükû
  • 5. Secde
  • 6. Ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır

Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta‘dîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun‘ih) Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek(tertip) Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.

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