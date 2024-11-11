Ezanın sözleri, Allah'a olan bağlılığı ifade eden kısa cümlelerden oluşur. Ezan, Müslümanları namaz kılmaya davet eder ve onun bir vakitte Allah'a ibadete yönelmeyi hatırlatır. Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Peki ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Diyanetin "ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?" sorusuna yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Ezan, dinimizde namaz vakitlerini duyurmak ve Müslümanları ibadete çağırmak amacıyla okunan çağrıdır. Müezzin tarafından yüksek sesle bir araya gelir ve İslam toplumunda günün beş farklı zamanında, takip saatlerinin geldiğini ilan eder. Ezan, hem bir ibadet hem de Müslümanların toplu halde ibadete davet edilmesidir. Peki ezan başka bir dilde okunabilir mi?
Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?
Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:
Dolayısıyla ezanın aslî şekli dışında bir dille okunması caiz değildir.