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Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?

Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?

17:5311/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ezan başka bir dilde okunabilir mi?
Ezan başka bir dilde okunabilir mi?

Ezanın sözleri, Allah'a olan bağlılığı ifade eden kısa cümlelerden oluşur. Ezan, Müslümanları namaz kılmaya davet eder ve onun bir vakitte Allah'a ibadete yönelmeyi hatırlatır. Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Peki ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Diyanetin "ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?" sorusuna yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Ezan, dinimizde namaz vakitlerini duyurmak ve Müslümanları ibadete çağırmak amacıyla okunan çağrıdır. Müezzin tarafından yüksek sesle bir araya gelir ve İslam toplumunda günün beş farklı zamanında, takip saatlerinin geldiğini ilan eder. Ezan, hem bir ibadet hem de Müslümanların toplu halde ibadete davet edilmesidir. Peki ezan başka bir dilde okunabilir mi?

Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?

Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

"Sözleri bizzat Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ile sabit olan ezan, dünyanın neresinde olursa olsun, Müslüman varlığının ve kimliğinin bir göstergesidir.
Ezanın, Hz. Peygambere (s.a.s.) vahyedilip uygulandığı özgün şekliyle okunması gerektiği konusunda 15 asırlık bir gelenek ve ittifak söz konusudur.
, vaktin girdiğini bildirip namaza davet olduğundan değişik dilleri konuşan Müslümanların hepsine bu davetin ulaştırılması, ancak yine hepsinin ortak bilincine hitap etmekle olur ki, bu da ezanın bilinen asli lafızlarıyla yani Arapça olarak okunmasıyla gerçekleşir
(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 185).
Dolayısıyla ezanın aslî şekli dışında bir dille okunması caiz değildir.
#Ezan
#Arapça
#Diyanet

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Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?