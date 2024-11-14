Ezan, namaz vakitlerinin geldiği sırada; kamet, namazın başlangıcında olup olmadığını bildiriyor. Ezan genellikle yüksek sesle ve duyulabilecek şekilde minarelerden ayrılır, kamet ise cemaat içinde okunarak namazın ayrıldığını haber verir.
Ezan ve kamet nedir? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir? sorularının cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada bu sorulara şu yanıt verildi:
Namaz, Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine’ye hicretten sonra Mescid-i Nebevî’nin inşası tamamlanıp düzenli olarak cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber (s.a.s.) vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş, o esnada Hz. Peygambere vahiyle ve içlerinde Hz. Ömer ve Abdullah b. Zeyd’in de bulunduğu bazı sahâbîlere rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir (Abdürrezzâk, el-Musannef, I, 456; Ebû Dâvûd, Merâsîl, s. 81; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 48).
Allâhü ekber
Allâhü ekber
Allâhü ekber
Allâhü ekber
Eşhedü en lâ ilâhe illallah
Eşhedü en lâ ilâhe illallah
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah
Hayye ale's-salâh
Hayye ale's-salâh
Hayye ale'l-felâh
Hayye ale'l-felâh
Allâhü ekber
Allâhü ekber
Lâ ilâhe illallâh.