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Ezan ve kamet nedir?

Ezan ve kamet nedir?

15:3414/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ezan ve kamet nedir?
Ezan ve kamet nedir?

Ezan ve kamet, İslam dininde namaz vakitlerini bildirmek için kullanılan sesli çağrılardır. Her ikisi de Arapça kökenli olup, Müslümanların namaz vakitlerini belirlemede ve cemaate çağırmada önemli bir role sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de, "Siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar." (Mâide, 5/58), "Ey îman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun..." (Cum’a, 62/9) Resûlullah (s.a.v.) da, "Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun" buyurmuştur. Peki ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir?

Ezan, namaz vakitlerinin geldiği sırada; kamet, namazın başlangıcında olup olmadığını bildiriyor. Ezan genellikle yüksek sesle ve duyulabilecek şekilde minarelerden ayrılır, kamet ise cemaat içinde okunarak namazın ayrıldığını haber verir.

Ezan ve kamet nedir? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir? sorularının cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada bu sorulara şu yanıt verildi:

Ezan ve kamet nedir? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir?

Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı, Kitap ve Sünnet’tir.
Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:
"Siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar."
(Mâide, 5/58);
"Ey îman edenler!
için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun…"
(Cum’a, 62/9) Resûlullah (s.a.s.) da
“Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun.”
(Buhârî, Ezân 17, 18, 49, Müslim, Mesâcid, 292) buyurmuştur.

Namaz, Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine’ye hicretten sonra Mescid-i Nebevî’nin inşası tamamlanıp düzenli olarak cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber (s.a.s.) vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş, o esnada Hz. Peygambere vahiyle ve içlerinde Hz. Ömer ve Abdullah b. Zeyd’in de bulunduğu bazı sahâbîlere rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir (Abdürrezzâk, el-Musannef, I, 456; Ebû Dâvûd, Merâsîl, s. 81; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 48).

Ezan, İslamın şiârı (sembolü) olup, müekked bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem
nin girdiği ilan edilmekte, hem de Allah’ın eşsiz büyüklüğü, Hz. Peygamberin (s.a.s.) O’nun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir. İmam Muhammed, “Bir belde halkı tümüyle ezanı terk ederlerse onlarla savaşırım.” (Kâsânî, Bedâî’, I, 146) demiştir.

Kamet nasıl getirilir?

Kâmet ise, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra,
"kad kâmeti’s-salât"
cümlesi eklenir. Rivayetlere göre kâmet de yukarıda ismi geçen sahabîlere aynı rüyada öğretilmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 28).

Ezan okunuşu

Allâhü ekber

Allâhü ekber

Allâhü ekber

Allâhü ekber

Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Hayye ale's-salâh

Hayye ale's-salâh

Hayye ale'l-felâh

Hayye ale'l-felâh

Allâhü ekber

Allâhü ekber

Lâ ilâhe illallâh.

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