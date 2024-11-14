Ezan ve kamet nedir? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir? sorularının cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada bu sorulara şu yanıt verildi: