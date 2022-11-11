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Avustralya'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürün gösterildiği sınıftaki Sara Ammar: Sınıfta duramadım

Avustralya'daki bir okulda, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin gösterildiği sınıftaki Müslüman öğrenci, "(Öğretmenim) Durmadan, Müslümanların bu karikatürü çizen kişiyi öldürdüğünü söyledi. Sınıfta duramadım" dedi.

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Haber Merkezi AA
Avustralyada Hz. Muhammede hakaret içeren karikatürün gösterildiği sınıftaki Sara Ammar: Sınıfta duramadım
Avustralya'da, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürün gösterildiği sınıftaki Sara Ammar açıklama yaptı.

Pakistan asıllı 11. sınıf öğrencisi Sara Ammar, Melbourne kentinde, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin zorla gösterildiği gün sınıfta yaşadıklarını anlattı.

16 yaşındaki Ammar, 14 Ekim'de medya dersine girdiğinde, dersin olağan bir şekilde ilerleyeceğini düşündüğünü ancak ikinci saatte dersin işleyişinin değiştiğini söyledi.

Ammar, "Öğretmenim önce dersi anlatıyordu. Sonra bu karikatürü ekrana yansıttı ve 'Bu, Peygamber Muhammed' dedi." diye konuştu.

Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan hakaret içerikli görüntülerin izletilmesinden rahatsızlık duyup şaşkınlık içinde kaldığı dile getiren Ammar, sınıftan dışarı çıkmak istediğini ancak öğretmeninin bu isteğini yanıtsız bıraktığını aktardı.

  • "(Öğretmenim) Durmadan, Müslümanların bu karikatürü çizen kişiyi öldürdüğünü söyledi. Devamlı bunun hakkında konuştu. Sınıfta duramadım." diyen Ammar, sınıfında, kendisinden başka birkaç Müslüman öğrencinin daha bulunduğunu belirtti.

Diğer öğrencilerin de öğretmenin davranışı karşısında nutkunun tutulduğu vurgulayan genç kız, "Öğretmen hala masum bir insanın Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü söylüyordu. Bu, çok saygısızcaydı." dedi.

Benzer bir durumu başka çocukların da yaşamamasını isteyen Ammar, "Bu, çok travmatik bir şey, kimsenin buna maruz kalmasını istemem." ifadesini kullandı.

"Öğretmenin açığa alınmasını istiyoruz"

Öğrencinin babası Muhammed Ammar da okuldan almaya gittiği kızının, ağlayarak "Öğretmeninin zorla Hazreti Muhammed'e hakaret içeren görüntüleri izlettiğini" söyledi.

Baba Ammar, hemen okulu aradığını ancak kapalı olduğu için kimseye ulaşamadığını, daha sonra ilgili birimlere şikayette bulunduğunu aktardı.

Ammar, bunun üzerine, Victoria Eğitim Dairesinin özür dilediğini ve çok sayıda hükümet yetkilisinin kendisiyle temas kurduğunu hatta evini ziyaret ettiğini anlattı.

Bunun yanı sıra bir milletvekilinden de mektup aldığını söyleyen Muhammed Ammar, onların da konuyla ilgili endişe duyduğunu belirtti.

Ammar, "Ben Müslüman camiasında bir farkındalık yaratmak istiyorum. Okuldan resmi bir özür bekliyor ve öğretmenin açığa alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

  • Bu olayın Müslüman toplumu için "acı verici" olduğunu vurgulayan Ammar, öğretmenin bu olaydan en azından ders çıkarması için görevinden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı.

Görüntülerin ekrana yansıtılmasına, diğer öğrencilerin ailelerinin bu denli tepki vermediğine işaret eden Ammar, "Ben ise bununla mücadele ediyorum." dedi.

  • Ammar, "İslamiyet'e ya da Hz. Muhammed'e hakareti kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Baba Ammar, bu olayda kendilerini destekleyen Victoria İslam Konseyine (ICV) teşekkür etti.

Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri

Charlie Hebdo dergisinde, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ile bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırganlardan 3'ü saldırılar sırasında polisin operasyonuyla öldürülürken saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.

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