Hazreti Muhammed'e hakaret: İslamofobi bu kez Avustralya'da hortladı

Ulusal basında yer alan haberlerde, Melbourne kentinde bir okuldaki öğretmenin sınıfındaki öğrencilere Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yer aldığı video izlettiği belirtildi.

Müslüman bir öğrencinin videonun oynatılmasına itiraz ettiği ancak sınıftan ayrılmadığı ve öğretmenin videonun oynatılmasını sürdürdüğü belirtildi.

Öğrencinin babası, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kızının izletilen görüntüden rahatsız olup itiraz ettiğini ancak öğretmenin çocuğunu umursamadığını ve görüntüyü izlemeye zorlandığını belirtti.

"Bir çocuğu böyle bir içeriği izlemeye zorlamak yasa dışı ve kanunlara aykırı" ifadelerini kullanan baba, çocuğunun psikolojik travma yaşadığını belirterek, okulun resmi bir özür yayınlaması gerektiğini kaydetti.

"EĞİTİM MÜFREDATININ BİR PARÇASI DEĞİL"

Victoria İslam Konseyine (ICV) göre, Victoria Eğitim Dairesi (DET), 11'nci sınıf medya çalışmaları dersinde söz konusu içeriğin eğitim müfredatının bir parçası olmadığını doğruladı.

Görüntülerin Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürler olduğu tahmin ediliyor.

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Charlie Hebdo dergisi, Ocak 2015'te yayımladığı Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.

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