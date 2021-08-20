Dünya Avustralyanın Sydney kentinde gece sokağa çıkma yasağı getirildi
OKYANUSYA

Avustralya’nın Sydney kentinde gece sokağa çıkma yasağı getirildi

Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de, hızla yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma eylül sonuna kadar uzatılırken, geceleri sokağa çıkmaya yasağı getirildi.

Haber Merkezi AA
Avustralya’nın Sydney kentinde gece sokağa çıkma yasağı getirildi
Avustralya’nın Sydney kentinde koronavirüs ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 644 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Alınan yeni tedbirleri de açıklayan Berejiklian, 23 Ağustos gece yarısından itibaren Sydney’in Bayside, Blacktown, Burwood, Campbelltown, Canterbury-Bankstown, Cumberland, Fairfield, Georges River, Liverpool, Parramatta, Strathfield ve Penrith bölgelerinde 21:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

  • Ayrıca yaklaşık 8 haftadan bu yana yürüklükte olan tam kapanmanın da eylül sonuna kadar uzatılmasına karar verdiklerini dile getiren Berejiklian, yeni kısıtlamaları "son önlemler" olarak nitelendirdi.

Yeni kısıtlamalara göre, vatandaşlara günde bir saat dışarıda egzersiz yapma hakkı verilirken alışveriş ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması için 5 kilometre sınırı getirildi. Geçerli nedenlerle dışarı çıkanların egzersiz yaptıkları anlar dışında maske takmaları da zorunlu oldu.

Öte yandan Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 975’e çıktı.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 42 bin 221 kişi virüse yakalandı.

Ülkedeki 9 bin 623 aktif vakadan 84'ü yoğun bakımda olmak üzere 510 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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