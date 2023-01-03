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POLİTİKA ASYA

Azerbaycan AĞ Parti Genel Başkanı Tural Abbaslı Türk devletlerine çağrı yaptı: Türkiye'nin ve Erdoğan'ın yanında olmalıyız

Azerbaycan AĞ Partisi Genel Başkanı Tural Abbaslı katıldığı yayında Türkiye'de gerçekleşecek seçimlere yönelik Türk devletlerine çağrı yaptı. Abbaslı, "Türkiye bizim bu Türk devletlerinin ak sakalıdır. Mesela Türkiye'ye bir şey olsa diğer Türk devletler ezilir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan AĞ Parti Genel Başkanı Tural Abbaslı Türk devletlerine çağrı yaptı: Türkiyenin ve Erdoğanın yanında olmalıyız
AĞ Partisi Genel Başkanı Tural Abbaslı

Türkiye'de gerçekleşecek 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Azerbaycan AĞ Partisi Genel Başkanı Tural Abbaslı değerlendirmede bulundu. Katıldığı bir yayında Abbaslı, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde Azerbaycan'ın güç kaybedeceğini belirtti.

'ERDOĞAN GİDERSE BİZİM HALİMİZ NE OLUR'

Azerbaycan AĞ Partisi Genel Başkanı Tural Abbaslı, seçimlerde Erdoğan'ın kazanması gerektiğini vurguladı. Abbaslı, "Erdoğan hükümeti Türkiye'den gitse biz bilmiyoruz yeni gelecek Türkiye hükümeti Azerbaycan'ın Karabağ savaşının ne tarafı olacak. Yeni nizam grubu. Bizde hala kalmışız. Azerbaycan'ın hali ne olacak. Azerbaycan o hale gelecek ki Süleyman Demirel gibi diyecek ki gidin Rusya ile anlaşın. Diyecek ki biz helikopter vermiyoruz. Yani her Türkiye'de iktidar Azerbaycan'a yabancılaşmayacak iki günde bir Hulusi Akar, Çavuşoğlu, Erdoğan buradaydı. Erdoğan Karabağ'ı karış karış gezdi. Yani biz bu meselede Türkiye'nin ve Türkiye'nin mevcut iktidarının yanındayız. Türkiye'nin yanında olmak bir yana mevcut iktidarın halk olarak, millet olarak, devlet olarak Türk iktidarın yanındayız" dedi.

'TÜRK DEVLETLERİ DESTEK VERMELİ'

Abbaslı, "Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da bütün Türk devletleri bugün AK Parti'nin yanında olmalıdır. Yani böyle bir şey çıkmalı. Altı büyük Türk devleti var. Altı devlet var ve buna biz öyle bir şey ki Türkiye bizim bu Türk devletlerinin ak sakalıdır. Mesela Türkiye'ye bir şey olsa diğer Türk devletler ezilir. Biz ona göre Türkiye'nin bizim Türk devletleri teşkilatının ak sakallının ayakta kalması için elimizden geleni yapmalıyız. Ama bir iki sosyal şebekeler Avrupa, Rusya diliyle konuşuyor. Neye seviniyor? Erdoğan hakimiyetinin zayıflamasının neyine seviniyor? Erdoğan F-16'larını getirip koydu Nahçıvan'da. Erdoğan, Çavuşoğlu parmak sallıyordu ve biz her an Azerbaycan'ın yanındayız diye. Hulusi Akar dedi ki Azerbaycan müracaat ettiği an ordumuzla oradayız. Ben mesela garantim yoktu ki CHP iktidarı gelip bunu diyecek veya Akşener iktidarı gelip bunu diyecek. Ona göre kardeşler biz neyimize seviniyoruz".

'Ben sanmıyorum Kılıçdaroğlu ya da Akşener bizimle olsun'
OYNAT 02:23
'Ben sanmıyorum Kılıçdaroğlu ya da Akşener bizimle olsun'
Azerbaycan AĞ Partisi Genel Başkanı Tural Abbaslı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde muhalefetin Azerbaycan'a destek vermeyeceğini belirtti. Abbaslı,'Ben sanmıyorum Kılıçdaroğlu ya da Akşener bizimle olsun. Türk devletleri olarak bizim Türkiye'nin ve Erdoğan'ın yanında olmamız gerekiyor. Türkiye bizim bu Türk devletlerinin Aksakalı'dır. Mesela Türkiye'ye bir şey olsa diğer Türk devletler ezilir' dedi.

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