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Öğretmen ataması takvimi 2024 netleşti! Kontenjan ve branş dağılımı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamaları ne zaman, MEB öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu, atama başvurusu ne zaman? sorularının cevabı da netleşmiş oldu. İşte öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı son dakika gelişmeleri 2024.

09:43 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 09:51 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
MEB Öğretmen ataması ne zaman ve atama sayısı belli oldu mu?
MEB Öğretmen ataması ne zaman ve atama sayısı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından öğretmen atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımı,z yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır." demişti. Peki, MEB Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı son dakika gelişmeleri 2024...

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları: "Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun.

ÖĞRETMEN ATAMASI KAÇ BRANŞTA OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak.Sınıf öğretmenliği için 3 bin 33 arkadaşımız, rehberlik 1 bin 597 böyle devam ediyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK, MÜLAKAT OLACAK MI?

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."

#2024 öğretmen atama takvimi
#MEB
#öğretmen ataması
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