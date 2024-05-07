Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından öğretmen atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımı,z yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır." demişti. Peki, MEB Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı son dakika gelişmeleri 2024...

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları: "Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun.

ÖĞRETMEN ATAMASI KAÇ BRANŞTA OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak.Sınıf öğretmenliği için 3 bin 33 arkadaşımız, rehberlik 1 bin 597 böyle devam ediyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK, MÜLAKAT OLACAK MI?