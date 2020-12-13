Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Aliyev: Türkiye her zaman yanımızda oldu

Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım’da zafer ile sonuçlandı.

Karabağ zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Aliyev, yabancı ülkelerde yürüttükleri çalışmaları anlattı.

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70 ülkede farklı etkinlikler yaptıklarını söyleyen Aliyev, "Türkiye’nin yeri ayrı. Biz diasporamızda da tek millet iki devlet düşüncesi içerisindeyiz. Azerbaycan aynı zamanda Türkiye’nin YTB kurumu ile çalışmalar yapıyor. Bizim ortak çalışma programımız var. Savaş zamanı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Sayın Abdullah Eren, Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile birlikte Gence’ye gitti. Ermeni terörü mağduru sivilleri ziyaret etti" dedi.

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"Türkiye bizim yanımızda oldu"

Savaş sırasında Azerbaycan, Türk diasporası ile birlikte dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli etkinlikler yapıldığını söyleyen Aliyev, "Neredeyse tüm programlarımızda Türkiye bizim yanımızda oldu" ifadelerini kullandı.

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Fuad Aliyev, "Bunlara sadece yürüyüşlere katılmak değil, diğer alanlar da dahil. Mesela Türkiyeli kardeşlerimiz ile birlikte yabancı ülkelerde basın toplantıları yaptık. Birlikte televizyon programlarına çıktık ve başka etkinlikler yaparak Karabağ savaşının gerçek yüzünü aynı zamanda Ermenilerin Azerbaycan’ın sivil halkına yaptığı terör saldırılarını anlattık" şeklinde konuştu.

“Büyük işler başardık” diyen Aliyev, tüm Türkiye diasporası ve YTB’ye teşekkürlerini iletti.