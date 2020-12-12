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Dünya İranın hadsiz çıkışına Azerbaycanlılardan şiirli tepki
ASYA

İran'ın hadsiz çıkışına Azerbaycanlılardan şiirli tepki

İran'ın hadsiz çıkışına tepki gösteren Güney Azerbaycan Türkleri "Araz" şiirini okuyup videosunu paylaşmaya başladı. Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu. Sosyal medya hesabından haddini aşan sözler söyleyen Zarif "Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Azerbaycan Türkleri &quot;Araz&quot; şiirini okuyup videosunu paylaşmaya başladı.
Güney Azerbaycan Türkleri "Araz" şiirini okuyup videosunu paylaşmaya başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okudu.

İran'ın hadsiz tepkisine Azerbaycanlılardan şiirli tepki
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İran'ın hadsiz tepkisine Azerbaycanlılardan şiirli tepki
İran'ın hadsiz çıkışına tepki gösteren Güney Azerbaycan Türkleri 'Araz' şiirini okuyup videosunu paylaşmaya başladı. Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin 'Topraktan pay olmaz' şiirinden bir bölüm okumuştu. Sosyal medya hesabından haddini aşan sözler söyleyen Zarif, 'Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz' açıklamasında bulunmuştu.


İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu

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Erdoğan'ın sözleri, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i rahatsız etti. Sosyal medya hesabından haddini aşan sözler söyleyen Zarif "Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" açıklamasında bulundu.

İran'ın hadsiz çıkışıma tepki gösteren Güney Azerbaycan Türkleri ise "Araz" şiirini okuyup videosunu paylaşmaya başladı. Videoda genç yaşlı birçok Azeri vatandaşın şiir okuduğu görülüyor.

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