İran'ın hadsiz çıkışına Azerbaycanlılardan şiirli tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okudu.
HADSİZ ÇIKIŞA TEPKİ
Erdoğan'ın sözleri, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i rahatsız etti. Sosyal medya hesabından haddini aşan sözler söyleyen Zarif "Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" açıklamasında bulundu.
İran'ın hadsiz çıkışıma tepki gösteren Güney Azerbaycan Türkleri ise "Araz" şiirini okuyup videosunu paylaşmaya başladı. Videoda genç yaşlı birçok Azeri vatandaşın şiir okuduğu görülüyor.