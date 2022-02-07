Dünya Azerbaycan gözaltındaki sekiz askeri Ermenistana iade etti
ASYA

Azerbaycan gözaltındaki sekiz askeri Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, sekiz Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada, iade edilenlerin, 16 Kasım 2021'de iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Azerbaycan gözaltındaki sekiz askeri Ermenistana iade etti
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Yapılan açıklamada, bu adıma karşılık, Ermenistan tarafının da 1. Karabağ Savaşı'nda öldürülen ve toplu mezarlara gömüldükleri tahmin edilen Azerbaycanlı sivil ve askerlerle ilgili bilgileri, ayrıca toplu mezarların yerleriyle ilgili malumatları Azerbaycan'a vermesi gerektiği ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği dörtlü video konferansta, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan Azerbaycan vatandaşlarının durumunu gündeme getirmiş, Paşinyan ise bu konuda iş birliği yapacağını taahhüt etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu konuya destek vermişti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında beklenen adım atılıyor: İran yerine Iğdır üzerinden iletilecek
FOTOĞRAF 15
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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türkler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji alanında atacağı stratejik adımla daha da ileri taşınacak.
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Geçtiğimiz yılsonunda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez arasında imzalanan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı bu yıl uygulamaya geçecek.
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Çalışma kapsamında Iğdır’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğal gaz tedariki sağlanacak.
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Her iki ülkede bu alandaki iş birliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili.
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2022 Yıllık Yatırım Programı’nda proje için ayrılan yatırım bütçesi de açıklandı. Buna göre 82 kilometreden oluşacak hat için 2023 yılına kadar toplam 185 milyon lira yatırım tutarı belirlendi.
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BOTAŞ ve SOCAR iş birliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan, Türkiye üzerinden gelen doğal gaza kavuşacak.
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Projeyle 500 bine varan nüfusu ve 500 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle Nahçıvan’ın doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği adına büyük bir aşama kaydedilecek.
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Iğdır üzerinden günlük olarak bölgeye ulaştırılacak olan 1.5 milyon metreküplük gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak.
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Proje kapsamında Iğdır Dilucu’na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz Nahçıvan’a en güvenli şekilde ulaşacak.
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Türkiye ile Azerbaycan arasında beklenen adım atılıyor: İran yerine Iğdır üzerinden iletilecek
Ermenistan ile girdiği 44 günlük savaş sonrası işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri alan Azerbaycan 27 yıl sonra elde ettiği tarihi zafer ile yeni ticaret yollarının da kapısını araladı. Geçtiğimiz yıl sonunda Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan enerji tedarikine ilişkin mutabakat zaptı bu yıl uygulamaya geçecek. 185 milyon liralık proje ile Iğdır üzerinden günlük olarak bölgeye ulaştırılacak olan 1.5 milyon metreküplük gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak.

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