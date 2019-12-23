Azerbaycan halkı, yerel seçimler için sandık başında: Oylama süreci, dünyanın herhangi bir yerinden izlenebiliyor

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Uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diye bağıran kadının polis oğlu tanıdık çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlığı yapan uçakta, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırıp olay çıkartan ve 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan tutuklanan Nikar D.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu söylediği oğlu, geçen Ekim ayında gençlere uyuşturucu satarken meslektaşları tarafından suçüstü yakalanan B.D. çıktı. Mobil Park Polisi tarafından yakalanan B.D.'nin uyuşturucuyu getirirken kullandığı sivil araç da emniyete ait çıkmıştı.