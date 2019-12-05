Dünya Erken seçim gündemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti
ASYA

Erken seçim gündemde: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti

Erken seçim gündemde: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, 5. dönem parlamentoyu fesheden Aliyev, erken genel seçimlerin 9 Şubat 2020'de yapılmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan parlamentosunu feshetme kararı aldı.

  • Azerbaycan'da, iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) isteği üzerine parlamento, parlamentonun feshedilmesi ve erken genel seçim yapılması için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurmuştu.

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Aliyev, başvuruyu Anayasa Mahkemesine sunmuş, mahkeme, parlamentonun feshedilmesinin anayasaya uygun olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan'da parlamento seçimleri 1 Kasım 2015'te yapılmış ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkan olduğu YAP, 125 üyeli mecliste 71 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Bir sonraki parlamento seçiminin Kasım 2020'de yapılması bekleniyordu.

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