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Dünya Azerbaycan ordusu, Ermenistanın 10 tankını daha imha etti
ASYA

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracını daha imha etti.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan, Ermenistan'a ağır darbeler vuruyor.
Azerbaycan, Ermenistan'a ağır darbeler vuruyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği belirtildi.

Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze İHA'yı düşürdü
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze İHA'yı düşürdü

Ermenistan askerleri bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı
FOTOĞRAF 16
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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.
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Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.
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Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı.
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Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.
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Ermenistan askerleri bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Ermenistan asker çok sayıda aracını bırakıp kaçtı.

Azerbaycan hız kesmiyor: Ermenistan'a ait askeri araçlar böyle imha edildi
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Azerbaycan hız kesmiyor: Ermenistan'a ait askeri araçlar böyle imha edildi
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri ekipmanları imha ettiği yeni görüntüleri paylaştı.


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