Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracını daha imha etti.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 11:52 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 12:03 AA