Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracını daha imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği belirtildi.
Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.