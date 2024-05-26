"6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 7 bin 490 bina yıkılmıştı. Ancak umudumuz acımızdan büyük olmalıydı ve öyle de oldu. 45 bin 809 kalıcı deprem konutunun yapımının gerçekleşeceği Kahramanmaraş'ta,18 bin 296 deprem konutu, 1849 köy evi olmak üzere toplam 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerimiz yeni yuvalarına kavuştu. Diğer konutların yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Son anahtar teslim edilinceye kadar, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."