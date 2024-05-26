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Müjdeyi Bakan Yerlikaya verdi: Kahramanmaraş'ta 1849 köy evi, 18 bin 296 deprem konutu tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. 45 bin 809 kalıcı deprem konutunun yapımının gerçekleşeceği Kahramanmaraş'ta, 18 bin 296 deprem konutu, 1849 köy evi olmak üzere toplam 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı. İşte deprem konutlarına ilişkin son bilgiler.

13:56 - 26/05/2024 الأحد
Güncelleme: 13:56 - 26/05/2024 الأحد
Yeni Şafak
Kahramanmaraş deprem konutlarında son durum ne?
Kahramanmaraş deprem konutlarında son durum ne?

Kahramanmaraş’ta art arda geçekleşen iki depremde evler yerle bir olurken binlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş, bileği bükülmeyen, sırtı yere gelmeyen kahramanlar yurdudur. 6 Şubat depremleri sonrasında Edeler Diyarı'nda da 'tek yürek, tek bilek' olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdüklerini ve dünyanın en büyük konut seferberliğini başlattıklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

Kahramanmaraş deprem konutları bitti mi son durum nedir?

"6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 7 bin 490 bina yıkılmıştı. Ancak umudumuz acımızdan büyük olmalıydı ve öyle de oldu. 45 bin 809 kalıcı deprem konutunun yapımının gerçekleşeceği Kahramanmaraş'ta,18 bin 296 deprem konutu, 1849 köy evi olmak üzere toplam 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerimiz yeni yuvalarına kavuştu. Diğer konutların yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Son anahtar teslim edilinceye kadar, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

#TOKİ
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