TOKİ 2024 yılı indirim kampanyası vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında. TOKİ zaman zaman mevcut konut ve işyeri sahiplerine yönelik indirim kampanyaları düzenlemektedir. Bu kampanyalar, genellikle belirli dönemlerde yapılır ve TOKİ tarafından duyurulur. İndirim kampanyaları kapsamında, hak sahiplerine peşin ödemelerde veya erken ödemelerde belirli oranlarda indirimler sunulabilir. Peki TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? Bu sene TOKİ indirim yapacak mı, yeni kampanya var mı? Yakında bir TOKİ indirimi var mı? İşte TOKİ indirim kampanyası 2024 yüzde 25 indirim kampanya detayları.

1 / 8 TOKİ indirim kampanyası, 2024 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gündemde yer alıyor. TOKİ, belirli dönemlerde borcunu erken kapatmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik "Borcunu Erken Ödeyene Yüzde 25 İndirim" kampanyası düzenlemektedir. Bu kampanya kapsamında, borcun tamamını peşin ödeyen veya bakiyenin en az %25'ini peşin ödeyip kalan borcu taksitle ödeyen alıcılar, borcun kalan kısmında %25 indirimden faydalanabilmektedir. Peki TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlıyor? 2024 TOKİ indirim kampanyası tarih detayı.

2 / 8 TOKİ indirim kampanyası 2024 olacak mı? TOKİ indirim kampanyaları her yıl düzenlenmemekte, TOKİ'nin takdirine göre belirli dönemlerde yapılmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için TOKİ'den konut veya işyeri satın almış olmak ve belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuruda bulunmak gerekmektedir.

3 / 8 İndirim, borcun kalan kısmında uygulanır. Peşin ödenen tutara indirim uygulanmaz. Borcun tamamını peşin ödeyen alıcılar tapularını hemen alabilirler. Yakında bir TOKİ indirimi var mı? sorusuna TOKİ’den açıklama geldi.

4 / 8 TOKİ tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “2024 yılı indirim kampanyası için henüz belirlenmiş bir tarih bulunmamaktadır.

5 / 8 TOKİ'nin indirim kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak ve güncel kampanyalardan haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, web sayfamız www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da [444 86 54] no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.” denildi. Geçtiğimiz yıl TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül 19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

6 / 8 TOKİ’nin indirim kampanyası şartları neler? Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca geriye dönük taksit borcu bulunmamalıdır. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacaktır.

7 / 8 Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var.