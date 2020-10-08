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Dünya Köşeye sıkışan Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı Ölü ve yaralılar var
ASYA

Azerbaycan ordusundan ağır darbe alan Ermenistan ordusu sivillere saldırıyor: Ölü ve yaralılar var

Köşeye sıkışan Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki toprakları geri almak için ilerlerken ağır kayıplar vererek çoğu bölgeden askeri araç ve malzemeleri bırakarak kaçan Ermenistan ordusu ise sivillere saldırıyor. Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Saldırılarda bir sivil vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlar sürerek Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı.

Yapılan açıklamada bir sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu söylenildi.

Ermenistan ordusu kaçıyor: Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar
DÜNYA
Ermenistan ordusu kaçıyor: Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

KÖYLERE ROKET ATILDI

Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldı. Azerbaycan ordusunun olayla ilgili çalışmalara başladığı söylenildi.

Ermenistan sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor
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Ermenistan sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, Tochka-U tipi balistik füze kullandığı belirtildi. O anlara ait görüntüler, Ermenistan ordusuna ait Telegram hesabından yayınlanmasının ardından gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

Azerbaycan, ele geçirilen Ermenistan mevzilerini ve cephanelerini paylaştı
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Azerbaycan, ele geçirilen Ermenistan mevzilerini ve cephanelerini paylaştı
Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermenistan ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine ait mevzileri ve cephaneleri ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen mevzi ve cephaneleri paylaştı.

Azerbaycan-Ermenistan savaşına damgasını vuran 'hilal taktiği'
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Azerbaycan-Ermenistan savaşına damgasını vuran 'hilal taktiği'
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri harekata 5 cepheden devam ediyor. Stratejik kent, belde ve tepeleri ele geçiren Azerbaycan ordusu, 10 gün süren askeri harekatta toplamda 25 yerleşim yerini işgalden temizledi. Kuzey ve doğuda eş zamanlı olarak başlatılan bu harekat, Türklerin savaş stratejisi 'hilal taktiğini' gündeme getirdi. Sahadaki gelişmeleri yorumlayan uzmanlar, Dağlık Karabağ'da adım adım turan kuşatması stratejisinin uygulandığına vurgu yapıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, harekatın 10. gününde yaşanan gelişmeleri anlattı.


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