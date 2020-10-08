Azerbaycan ordusundan ağır darbe alan Ermenistan ordusu sivillere saldırıyor: Ölü ve yaralılar var Köşeye sıkışan Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki toprakları geri almak için ilerlerken ağır kayıplar vererek çoğu bölgeden askeri araç ve malzemeleri bırakarak kaçan Ermenistan ordusu ise sivillere saldırıyor. Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Saldırılarda bir sivil vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 08:11 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 08:19 İHA