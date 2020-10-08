Azerbaycan ordusundan ağır darbe alan Ermenistan ordusu sivillere saldırıyor: Ölü ve yaralılar var
Köşeye sıkışan Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var
Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki toprakları geri almak için ilerlerken ağır kayıplar vererek çoğu bölgeden askeri araç ve malzemeleri bırakarak kaçan Ermenistan ordusu ise sivillere saldırıyor. Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Saldırılarda bir sivil vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlar sürerek Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı.
Yapılan açıklamada bir sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu söylenildi.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.
KÖYLERE ROKET ATILDI
Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldı. Azerbaycan ordusunun olayla ilgili çalışmalara başladığı söylenildi.