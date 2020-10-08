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Dünya Ermenistan ordusu kaçıyor Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar
ASYA

Azerbaycan Ermenistan çatışmasında son durum: Askeri araçları bırakıp kaçtılar

Ermenistan ordusu kaçıyor: Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar

İşgal altındaki toprakları geri almak için harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun sahadaki üstünlüğü karşısında ne yapacağını şaşırarak sivilleri ve enerji hatlarını hedef alan Ermenistan ordusu son çareyi askeri araçları bırakarak bölgeden kaçmakta buldu.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları geri almak için hızla ilerliyor.
Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları geri almak için hızla ilerliyor.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Ermenistan asker çok sayıda aracını bırakıp kaçtı.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

Ermenistan ordusundan geriye kalan araçlar.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı askeri araçları görüntüledi
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı askeri araçları görüntüledi
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı çok sayıda askeri aracın görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ' Ermeni askerleri savaş mevzilerinden ayrıldı. Savaş alanında çok sayıda terk edilmiş askeri araç ve ekipman bulundu' ifadelerini kullandı.

ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.

Ermenistan ordusundan geriye kalan araçlar.
  • Ermenistan Ordusu'na bağlı askerlerin siperlerden kaçmaması için zincir ya da kelepçe ile araçlara veya mevzilere bağlandığı ortaya çıkmıştı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şaybey köyünden görüntüler paylaşıldı
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Şaybey köyünden görüntüler paylaşıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şaybey köyünün görüntülerini paylaştı.

Ermenistan sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor
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Ermenistan sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, Tochka-U tipi balistik füze kullandığı belirtildi. O anlara ait görüntüler, Ermenistan ordusuna ait Telegram hesabından yayınlanmasının ardından gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

Azerbaycan, ele geçirilen Ermenistan mevzilerini ve cephanelerini paylaştı
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Azerbaycan, ele geçirilen Ermenistan mevzilerini ve cephanelerini paylaştı
Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermenistan ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine ait mevzileri ve cephaneleri ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen mevzi ve cephaneleri paylaştı.


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