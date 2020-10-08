Azerbaycan Ermenistan çatışmasında son durum: Askeri araçları bırakıp kaçtılar
Ermenistan ordusu kaçıyor: Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar
İşgal altındaki toprakları geri almak için harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun sahadaki üstünlüğü karşısında ne yapacağını şaşırarak sivilleri ve enerji hatlarını hedef alan Ermenistan ordusu son çareyi askeri araçları bırakarak bölgeden kaçmakta buldu.
Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.
Ermenistan Ordusu'na bağlı askerlerin siperlerden kaçmaması için zincir ya da kelepçe ile araçlara veya mevzilere bağlandığı ortaya çıkmıştı.