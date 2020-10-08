Ermenistan ordusu kaçıyor: Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar

Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı askeri araçları görüntüledi

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı çok sayıda askeri aracın görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ' Ermeni askerleri savaş mevzilerinden ayrıldı. Savaş alanında çok sayıda terk edilmiş askeri araç ve ekipman bulundu' ifadelerini kullandı.



