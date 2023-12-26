Azerbaycan'dan Fransa'ya büyük şok: İstenmeyen kişi olarak duyuruldular sınır dışı edilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' şiarına dayanan eşsiz kardeşlik ve dayanışma bağları, bugün olduğu gibi gelecekte de ilişkilerimize güçlü bir temel oluşturmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.