Azerbaycan'dan Fransa'ya büyük şok: İstenmeyen kişi olarak duyuruldular sınır dışı edilecekler

Fransa - Azerbaycan
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın
Bakü
Büyükelçisi Ann Buayon'un bakanlığa çağrıldığı bildirildi.
'İstenmeyen kişi' ilan edildiler
'İstenmeyen kişi' ilan edildiler
Açıklamada, Büyükelçi Buayon'a, iki çalışanının 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin tebliğ edildiği kaydedildi.
Söz konuşu iki diplomatın, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken, büyükelçiye Azerbaycan'ın protesto notası da takdim edildi.
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2 saat önce