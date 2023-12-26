|
Dünya

Azerbaycan'dan Fransa'ya büyük şok: İstenmeyen kişi olarak duyuruldular sınır dışı edilecekler

Azerbaycan Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiyi 'istenmeyen kişi' ilan etti. Dışişleri Bakanlığı ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanıdı.

17:25 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:29 - 26/12/2023 Salı
Diğer
Fransa - Azerbaycan
Fransa - Azerbaycan
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın
Bakü
Büyükelçisi Ann Buayon'un bakanlığa çağrıldığı bildirildi.




'İstenmeyen kişi' ilan edildiler


Açıklamada, Büyükelçi Buayon'a, iki çalışanının 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin tebliğ edildiği kaydedildi.


Söz konuşu iki diplomatın, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken, büyükelçiye Azerbaycan'ın protesto notası da takdim edildi.



#Azerbaycan
#Fransa
#Bakü
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri