Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik etti. Yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel bir güç merkezi ve dünyada üst sıralarda yer alan bir ülke olmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paha biçilemez bir rolü ve eşsiz bir çalışması olduğunu ifade eden Aliyev, "Bu nedenle adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacaktır." dedi.