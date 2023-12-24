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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' şiarına dayanan eşsiz kardeşlik ve dayanışma bağları, bugün olduğu gibi gelecekte de ilişkilerimize güçlü bir temel oluşturmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

15:28 - 24/12/2023 Pazar
AA
Aliyev - Erdoğan (Foto: Arşiv)
Aliyev - Erdoğan (Foto: Arşiv)

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'in doğum gününü tebrik etti, sağlık ve mutluluk dolu uzun bir ömür diledi.

Erdoğan, Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'ın istikrarlı başarıları ve uluslararası ölçekte artan itibarından gurur duyduklarını belirttiği mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' şiarına dayanan eşsiz kardeşlik ve dayanışma bağları, bugün olduğu gibi gelecekte de ilişkilerimize güçlü bir temel oluşturmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

#Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#Erdoğan
#kutlama
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