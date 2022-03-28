Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 32 gen bankasında Anadolu’nun tohum, bitki ve hayvan türlerini koruyor. TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik’in verdiği bilgiye göre bu bankalarda 318 bin materyal var. Birişik, “Gen bankalarını Merkez Bankası gibi düşünün. Vatandaşın piyasadan aldığı tohum, yumurta, hayvan bu bankalardaki materyalden geliştiriliyor” dedi.