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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni müfredat sistemine göre integral kaldırıldı mı?

Uzun süredir beklenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredatı yayınlandı. Uzun süredir üzerinde çalışılan İntegral kalktı mı? sorusu da yeni müfredatın yayınlanmasının ardından en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 12. sınıf matematik derslerinde işlenen integral konusunun da kaldırılıp kaldırılmadığı merak araştırılıyor. Peki, yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kaldırıldı mı? Yeni müfredate göre matematik derslerinde integral olmayacak mı? İşte detaylı bilgiler...

10:50 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İntgral
İntgral

İntegral kalktı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağı yayınlandı. Tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Model" MEB tarafından kamuoyunun görüşüne sunuldu.

İNTEGRAL KALKTI MI?

Yayınlanan taslakta 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı görüldü. 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının idr daha geniş şekilde ele alınacağı görüldü.

İNTEGRAL 2024 YKS'DE VAR MI?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

TÜREV VE LİMİT MÜFREDATTA VAR MI?

MEB'in yeni matematik müfredatında şu ifadelere yer verildi,

MEB'in yeni matematik müfredatında şu ifadelere yer verildi:

"Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir."



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