Azerbaycanlı ilim adamı Dr. Veysal Orucov: Türkiye'nin verdiği desteği asla unutmayacağız yapılanlar nesiller boyu anlatılacak

Kafkasya'nın meşhur ilim adamlarından biri olarak kabul edilen Dr.Veysal Orucov, Türkiye'nin Azerbaycan desteği ile ilgili bir paylaşım yaptı.

NESİLLER BOYUNCA ANLATILACAK!

Orucov paylaşımında "Vicdanı olan hiç kimse, Türkiye'nin Kafkasya'ya verdiği desteği görmezden gelemez, inkar edemez. Biz Kafkasyalılar, Türkiye'nin verdiği desteği asla unutmayacağız! Yapılanlar tarihe damgasını vurdu ve nesiller boyunca anlatılacak, okutulacaktır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ermenistan arasındaki çatışmalar sonucu Azerbaycan galip gelmiş ve 10 Aralık'ta Dağlık Karabağ anlaşması imzalanmıştı.

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