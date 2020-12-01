Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya 32 yıl önceki Karabağ Savaşına tanıklık eden Ermeni cerrah Hayk Balayan Bu seferki bambaşka bir savaştı
ASYA

32 yıl önceki Karabağ Savaşı'na tanıklık eden Ermeni cerrah Hayk Balayan: Bu seferki bambaşka bir savaştı!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sona ermesiyle Ermenistan tarafından art arda hezimet açıklamaları geliyor. 1988 yılında başlayan Karabağ Savaşı'na tanıklık eden cerrah Hayk Balayan bu seferki savaşın bambaşka olduğunu söyledi. Balayan ayrıca "Topçuları saatlerce mevzilerimizi vuruyordu. Kuzeyde, mevzimiz kesintisiz sekiz ila dokuz saat boyunca topçu ateşi altındaydı. Silahlar farklı kalibrelerdeydi. Uçaklar ve insansız hava araçlarından bahsetmiyorum bile" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeni cerrah Hayk Balayan Karabağ Savaşı'nı Rus gazetesine anlattı.
Ermeni cerrah Hayk Balayan Karabağ Savaşı'nı Rus gazetesine anlattı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sona ermesiyle Ermenistan tarafından art arda hezimet açıklamaları geliyor. 1988 yılında başlayan Karabağ Savaşı'na tanıklık eden cerrah Hayk Balayan Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets'e
verdiği röportajda bu seferki savaşın bambaşka olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: O bölgeyi Azerbaycan'a verecek
DÜNYA
Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: O bölgeyi Azerbaycan'a verecek

SAATLERCE MEVZİLERİMİZİ VURDULAR

Cerrah Hayk Balayan, “Bu bambaşka bir savaştı. Ne 1990'ların başında ne de 2016'da durum böyle değildi. Çatışmalar rakibin yoğunluğu ve üstünlüğü ile karakterize edildi. Topçuları aralıksız saatlerce mevzilerimizi vuruyordu.

Balayan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşı şı sözlerle anlattı:

"1991-1993'te 15-16 yaşlarımdayken birçok kez babamla cephede bulundum. Ermeni milli kahramanı Monte Melkonyan'ı gördüm. Ama bu sefer farklı bir savaştı. 1990'ların başında veya 2016'da durum böyle değildi... Topçuları saatlerce mevzilerimizi vuruyordu. Kuzeyde, mevzimiz kesintisiz sekiz ila dokuz saat boyunca topçu ateşi altındaydı. Silahlar farklı kalibrelerdeydi. Uçaklar ve insansız hava araçlarından bahsetmiyorum bile"

Kelbecer’deki altın madenine gözünü diken Ermenistan'dan komik uygulama: Sahte sınır çizdiler
DÜNYA
Kelbecer’deki altın madenine gözünü diken Ermenistan'dan komik uygulama: Sahte sınır çizdiler

Karabağ'da savaşan Ermeni: Azerbaycan askerlerinin baskınları ölüm meleğinin gelişi gibiydi
DÜNYA
Karabağ'da savaşan Ermeni: Azerbaycan askerlerinin baskınları ölüm meleğinin gelişi gibiydi

AZERBAYCAN ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ

Azerbaycan ordusunun dağ harekatına çok iyi hazırlandığını vurgulayan Balayan "Hadrut'un zirvelerine gittim, her şeyi kendim gördüm. Azerilerin bu yüksekliklere nasıl ulaşabildiklerini anlamıyorum. Ama ben bir askeri uzman değilim. Muhtemelen Azerbaycanlılar bu tür madencilik faaliyetlerine iyi hazırlanmışlardı. Çünkü Şuşa'nın ele geçirilmesi sırasında topçumuzun iyi çalışmasına rağmen, yine de şehre girebildiler. " dedi.

Azerbaycan’da halk Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor: Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz
DÜNYA
Azerbaycan’da halk Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor: Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

Dağlık Karabağ'da yeni dönem: Bölgede hayat yeniden canlanacak
DÜNYA
Dağlık Karabağ'da yeni dönem: Bölgede hayat yeniden canlanacak
Abone Ol Google News
9 ay daha misafir yok

9 ay daha misafir yok

​Darülaceze sakinleri için pandemi tedbirleri artırıldı.
Sınavlar ertelendi

Sınavlar ertelendi

​ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı: İşte ertelenen sınavlar...
Bakan Koca aşı için tarih verdi: 14 Aralıkta başlıyoruz

TRT World Forum

TRT World Forum

​Varank: “Türkiye için gelecek çok parlak”

Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

​Azerbaycan'da Laçın'ın işgalden kurtarılması kutlanıyor.

Bu iş cesaret ister!

Bu iş cesaret ister!

​Gassallar koronalı cenazeleri nasıl yıkıyor?

HES kodu olmadan otobüse binmeye çalıştı, ortalık karıştı: Şoför polis çağırmak zorunda kaldı
Gündem

HES kodu olmadan otobüse binmeye çalıştı, ortalık karıştı: Şoför polis çağırmak zorunda kaldı

Kocaeli İzmit’te toplu taşıma kartına HES kodunu tanımlamayan Mehmet Yanduman (68), bindiği otobüste sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. İçerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleten otobüs şoförü ise polis çağırdı. Gelen polislere 'Burada mahsur kaldım' diyen Yanduman, polis ekiplerince ulaşım kartına HES kodu tanımlanabilmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.
Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi
Gündem

Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor. Gözler partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Fakat Kılıçdaroğlu, 1 saat süren konuşmasında CHP'deki tecavüz ve taciz iddialarına değinmedi. Sosyal medyada ise CHP Genel Başkanı'nın bu tepkisizliği tartışılıyor.
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma
Hayat

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Koronavirüs salgınında yaşanan artış, tedbirleri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamaları yer alırken 65 yaş üstü vatandaşlar, seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi almak için neler yapmak gerekiyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.