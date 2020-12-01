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Dünya Azerbaycanda halk Laçının işgalden kurtarılmasını kutluyor Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz
ASYA

Azerbaycan’da halk Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor: Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

Laçin'de 28 yıl sonra işgalin sona ermesinin ardından vatandaşlar Bakü’den bulunan Şehitler Hıyabanı’na akın etti. Çocukken Laçın’ı terk etmek zorunda kalan Pervande Talıbova “Bugün çok mutluyum. Bu hissi sözlerle ifade edemem. Laçın’dan çıktığımız zaman 9-10 yaşlarındaydım. Çocuktum ağlayarak, kederlenerek Laçın’dan ayrılmıştık. Bugün biz Laçın’a sevinerek, gurur hissi ile döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan’da halk Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor.
Azerbaycan’da halk Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor.

Azerbaycan ordusunun Laçın’a girmesinin ardından ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrağı alan vatandaşlar, başkent Bakü’den bulunan Şehitler Hıyabanı’na akın etti.

Reuters

Azerbaycan’da halk yaklaşık 28 yıl Ermenistan işgalinde kalan Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor. Türk ve Azerbaycan bayrağı alan Azerbaycanlılar Şehitler Hıyabanı’na akın etti. Şehitliği ziyaret eden Laçınlılar sevinci hep birlikte yaşadı.

Reuters

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal edilen Laçın'a girdi
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Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal edilen Laçın'a girdi

Kelbecer’e bayrak
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Kelbecer’e bayrak

Reuters

GURUR VE SEVİNÇLE DÖNÜYORUZ

Çocukken Laçın’ı terk etmek zorunda kalan Pervande Talıbova,“Bugün çok mutluyum. Bu hissi sözlerle ifade edemem. Laçın’dan çıktığımız zaman 9-10 yaşlarındaydım. Çocuktum ağlayarak, kederlenerek Laçın’dan ayrılmıştık. Bugün biz Laçın’a sevinerek, gurur hissi ile döneceğiz. Bizi bu sevinci, gurur hissini yaşatan şehitlerimizin ruhu, ailelerinin karşısında baş eğiyorum. Gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’e ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Artık ben göçmen değilim. Tendi toprağıma döneceğim için çok sevinçli ve gururluyum” dedi.

Reuters

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ERDOĞAN VE ALİYEV'E TEŞEKKÜR

Türkiye’de 12 yıl yaşadıktan sonra doğduğu toprakları göreceğinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Perviz Türkoğlu, “Baba diyarımın işgalden kurtarıldığı için çok sevinçliyim. Laçın’a gitmeyi çok istiyordum ve bu bize kısmet oldu. Allah’a şükürler olsun. Askerlerimizi Allah korusun, şehitlerimize rahmet etsin. Allah gazilerimize şifa versin. Onlar bugünleri bize yaşattılar. Başta Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’e bugünleri bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Reuters

Ermenistan ordusu anlaşma kapsamında, 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da ise Kelbecer’den geri çekilmişti. Laçın’ın da Azerbaycan’a verilmesiyle “Dağlık Karabağ”ın etrafındaki 7 bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

Reuters

Azerbaycan, 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti: Karabağ, Azerbaycan'dır
OYNAT 00:28
Azerbaycan, 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti: Karabağ, Azerbaycan'dır
Azerbaycan, 28 yıllık işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, 'Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır.' şeklinde konuşma yaptı.


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