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Kelbecer’e bayrak

27 yıllık işgalden kurtarılan Kelbecer’de Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı. Askerler bayrağı diktikten sonra Azerbaycanlı komutan Cumhurbaşkanı Aliyev’e hitaben, “Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan’dır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
27 yıllık işgalden kurtarılan Kelbecer’de Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Kente giren askerler, kent merkezine bayrağı dikti.
27 yıllık işgalden kurtarılan Kelbecer’de Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Kente giren askerler, kent merkezine bayrağı dikti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer’e girdi. Kent merkezindeki sağlam kalan binalardan birine gelen askerler etrafı temizledikten sonra binaya bayrak astı. Azerbaycanlı komutan, binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hitaben, “Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Kelbecer kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan’dır” şeklinde konuşma yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkes sonrası Ermeni silahlı güçlerinin 25 Kasım’da boşalttığı Kelbecer’in görüntülerini yayımladı. Kayıtlarda kentteki yapıların tahrip edildiği ve yakıldığı, çok sayıda ağacın da kesildiği görüldü.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
OYNAT 00:59
Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor veren asker, 'Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır' diye konuştu.


KENT HARAP HALDE

Ermenistan’ın saldırıları üzerine Azerbaycan ordusu 27 Eylül’de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtarmış, 44 gün süren çatışmaların ardından Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. İşgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atan Ermeniler, ateşkes gereği 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da da Kelbecer’den çekilmişti. Azerbaycan’ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ’ın kuzeybatısında yer alan Kelbecer, 1993’te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

DÖNÜŞ GÜNÜ GELDİ

Kelbecerliler, bir zamanlar terketmek zorunda kaldıkları topraklarına dönecek olmanın sevincini yaşıyor. 27 yıl evvel Kelbecer işgal edildiğinde, Azerbaycanlı siviller hiçbir eşyasını alamadan canlarını zor kurtarmıştı. Kelbecer kent merkezi ve 128 köyde yaşayan 77 binden fazla Azerbaycanlı, mayınlar temizlenip bölge güvenliği sağlandıktan sonra evlerine dönecek.

Memmedov ailesi yaşadıklarını unutamıyor.

GÜLEREK DÖNECEĞİZ

Vatanlarına dönmeyi bekleyen ailelerden biri de Bakü’de yaşayan Memmedov ailesi. İşgalden önce Necefalı köyünde yaşayan aile, apar topar römorklu traktörle köyü terketmiş. Aile, yanlarına birkaç valiz, bir koli elma ve bir çuval unun dışında hiçbir şey alamamış. Akrabaları ve yoldan aldıkları Kelbecerlilerle 35 kişi, 4 günlük yolculuğun sonunda güvenli bölgeye ulaşabilmiş. Kelbecerli şair Şücaet’in “Ağlaya ağlaya göçen Kelbecer, bir gün güle güle dönecek mi?” mısralarını okuyan Hüseyin Memmedov, “Ağlayarak yurdunu terkeden biz, güle güle geri döneceğiz” dedi.

Arif Hacıyev

MEZARDAN NE İSTEDİNİZ?

Hayalet şehre dönen Ağdam işgalin sona ermesiyle eski günlerine dönmeyi beklerken, kenti terkeden Ağdamlılar ise memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor. Kent Temmuz 1993'te Ermenistan kontrolüne geçti. Ermenistan ordusu şehri "tampon bölge" haline getirdi. Berde'ye yerleştirilen Ağdamlı Arif Hacıyev, kentin işgalden önceki meydanında bilgi verdi.

Reza Deghati

Ermenilerin barbarlığını, şehri bu hale getirmelerini affedebileceğini söyleyen Hacıyev, “Fakat Karağacı mezarlığında 23 yaşında şehit kardeşimin mezarını bulamadım. Garip bir mezarın ne günahı vardı? Niye yok ediyorsunuz? Bütün her şeyi bağışlıyorum, Karağacı mezarlığını bağışlamıyorum” dedi. Hocalı katliamı fotoğraflarını dünyaya servis eden İranlı Magnum fotoğrafçısı Reza Deghati ise kentle ilgili Ermenilere “Sanki Hiroşima olmuş. Kaldığım binayı bulamadım. Burası çok güzel bir şehirdi, eski İstanbul gibiydi. Son 40 yılda yaşanan birçok savaşı fotoğrafladım, böyle bir nefret görmedim. Bu şehre bunu nasıl yaptınız” diye tepki gösterdi.

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