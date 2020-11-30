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Dünya Kelbecerdeki altın madenine gözünü diken Ermenistandan komik uygulama Sahte sınır çizdiler
ASYA

Kelbecer’deki altın madenine gözünü diken Ermenistan'dan komik uygulama: Sahte sınır çizdiler

Ermenistan 28 yılı aşkın süredir yağmaladıkları Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesindeki “Söyüdlü (Zod)” altın madenini iade etmek istemiyor. Kelbecer ilindeki altın madenlerinden vazgeçmek istemeyen Ermenistan tuhaf bir uygulamaya imza attı. Ermenistan hakkı olmayan altın madenlerinin bulunduğu bölgeye sahte sınır çizdi. Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı. Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan yağmaladığı altın madenlerini Azerbaycan'a vermek istemiyor.
Ermenistan yağmaladığı altın madenlerini Azerbaycan'a vermek istemiyor.

Kelbecer ilinde bulunan altın madeninden vazgeçmek istemeyen Ermenistan tuhaf bir uygulamaya gitti.

Ermenistan 28 yılı aşkın süredir yağmaladıkları Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesindeki “Söyüdlü (Zod)” altın madenini iade etmek istemiyor.

SINIR KAPATILDI DEDİLER!

Kelbecer ile Ermenistan’ın Vardenis bölgesi arasındaki "sınırın kapatıldığını" gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlandı.

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SAHTE SINIRA KAPI!

Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı. Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor. Ermenistan, bu planıyla topraklarının yaklaşık yüzde 70’i olan Azerbaycan sınırları içindeki Söyüdlü altın yatağını elinde tutmak istiyor.

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SANAYİ REZERVİ 112 TON

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.

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