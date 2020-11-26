​Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: Zengezur'u Azerbaycan'a verecek Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: O bölgeyi Azerbaycan'a verecek Azerbaycan ile 27 Eylül'de girdiği çatışmalarda ağır bir yenilgiye uğrayarak 44 gün sonra işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da bu sefer de Azerbaycan'a ödenmesi muhtemel tazminat konuşuluyor. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde verdiği zarara ilişkin hesaplama çalışmaları devam ederken yapılan tahminlere göre 50 milyar dolarlık tazminat talebi gündeme gelebilecek. Paşinyan'ın yalan bilgilerle halkı aldattığını belirten Ermeni siyasetçi Sharmazanov'dan ise dikkat çeken bir çıkış geldi. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tekrar görüşmelere gideceğini ve Azerbaycan'a Zengezur'u veriyoruz diyeceğini öne süren Sharmazanov, 'Çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye konuştu.

Haber Merkezi 26 Kasım 2020, 07:51 Son Güncelleme: 26 Kasım 2020, 07:53 Yeni Şafak