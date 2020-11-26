Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermenistanın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı O bölgeyi Azerbaycana verecek
ASYA

​Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: Zengezur'u Azerbaycan'a verecek

Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: O bölgeyi Azerbaycan'a verecek

Azerbaycan ile 27 Eylül'de girdiği çatışmalarda ağır bir yenilgiye uğrayarak 44 gün sonra işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da bu sefer de Azerbaycan'a ödenmesi muhtemel tazminat konuşuluyor. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde verdiği zarara ilişkin hesaplama çalışmaları devam ederken yapılan tahminlere göre 50 milyar dolarlık tazminat talebi gündeme gelebilecek. Paşinyan'ın yalan bilgilerle halkı aldattığını belirten Ermeni siyasetçi Sharmazanov'dan ise dikkat çeken bir çıkış geldi. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tekrar görüşmelere gideceğini ve Azerbaycan'a Zengezur'u veriyoruz diyeceğini öne süren Sharmazanov, 'Çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar vererek işgal altında tuttuğu Karabağ’dan çekilme kararı alan Ermenistan için rekor tazminat talebi gündeme geldi.

28 yıldır işgal altında tutulan bölgelerde verilen zarara ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslarası mahkemelerde çok sayıda tazminat davası açılması da planlanıyor.

Yapılan bir değerlendirmeye göre ise bölgedeki zararın boyutu 50 milyar dolar civarında.

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov

Ermenistan’a 50 milyar dolarlık işgal faturası!
DÜNYA
Ermenistan’a 50 milyar dolarlık işgal faturası!

ERMENİ SİYASETÇİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ!

Ekonomik olarak zorda olan Ermenistan’ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı ifade edilirken dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov'dan geldi.

50 MİLYAR DOLARA KARŞI ZENGEZUR'U VERECEK

44 gün süren savaş sırasında hükümetin yalan bilgilerle halkı aldattığını dile getiren Sharmazanov, ''Paşinyan artık Aliyev'e hiçbir şey söyleyemez. Bunu yapacak cesareti yok. Uluslararası mahkemeler zaten Ermenistan'ın Azerbaycan'a ödemek zorunda olduğu 50 milyar dolardan bahsediyor. Paşinyan tekrar görüşmelere gidecek ve size Zengezur'u veriyoruz diyecek çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye konuştu.

Ermenistan'da 'savaş henüz bitmedi' iddiası: Azerbaycan o bölgeyi de alacak!
DÜNYA
Ermenistan'da 'savaş henüz bitmedi' iddiası: Azerbaycan o bölgeyi de alacak!

Kelbecer'e Azerbaycan bayrağını çeken askerler: Selam olsun Oğuz eline
OYNAT 00:26
Kelbecer'e Azerbaycan bayrağını çeken askerler: Selam olsun Oğuz eline
Azerbaycan askerleri 27 yıl sonra Kelbecer'e şanlı bayrağı dikerken Oğuz eline selam gönderdi.

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
OYNAT 00:55
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti. Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek. Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.


Abone Ol Google News
26 bin kişiyeiş kapısı açılacak

26 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı verdi.
Her an 7ninüzerinde deprem olabilir

Her an 7'nin
üzerinde deprem olabilir

​Uzman isimden korkutan deprem uyarısı.
O bölgeyiAzerbaycana verecek

50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı..
Gökyüzünün<br>yeni sahipleri

Gökyüzünün
yeni sahipleri

​Türk SİHA'larına dünya basınında övgü dolu sözler.
Trump pes etmiyor

Trump pes etmiyor

​2020 seçimleri hileli ama yine de kazanacağız.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

Ölüm nedeni<br>belli oldu

Ölüm nedeni
belli oldu

​Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı.

İzmir'de<br>korkunç olay

İzmir'de
korkunç olay

​Yaşlı adam 'küfürlü konuşma' diyen komşusunu öldürdü.

30 katlı binada yangın paniği

30 katlı binada yangın paniği

​İstanbul Esenyurt'taki yangında yüzlerce kişi tahliye edildi.
Evin çatısına uçtu

Evin çatısına uçtu

Konya'da herkesi şaşırtan ilginç bir kaza.
28 adrese<br>PKK operasyonu

28 adrese
PKK operasyonu

Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Aynı masaya oturmayız

Aynı masaya oturmayız

Suriye muhalefetine PKK baskısı.
FETÖ yeni<br>ihanet peşinde

FETÖ yeni
ihanet peşinde

​Savcılar da FETÖ'cü olduğu için gerçek yıllarca ortaya çıkmamıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.