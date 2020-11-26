Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: Zengezur'u Azerbaycan'a verecek
Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: O bölgeyi Azerbaycan'a verecek
Azerbaycan ile 27 Eylül'de girdiği çatışmalarda ağır bir yenilgiye uğrayarak 44 gün sonra işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da bu sefer de Azerbaycan'a ödenmesi muhtemel tazminat konuşuluyor. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde verdiği zarara ilişkin hesaplama çalışmaları devam ederken yapılan tahminlere göre 50 milyar dolarlık tazminat talebi gündeme gelebilecek. Paşinyan'ın yalan bilgilerle halkı aldattığını belirten Ermeni siyasetçi Sharmazanov'dan ise dikkat çeken bir çıkış geldi. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tekrar görüşmelere gideceğini ve Azerbaycan'a Zengezur'u veriyoruz diyeceğini öne sürenSharmazanov, 'Çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye konuştu.
Azerbaycan ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar vererek işgal altında tuttuğu Karabağ’dan çekilme kararı alan Ermenistan için rekor tazminat talebi gündeme geldi.
28 yıldır işgal altında tutulan bölgelerde verilen zarara ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslarası mahkemelerde çok sayıda tazminat davası açılması da planlanıyor.
Yapılan bir değerlendirmeye göre ise bölgedeki zararın boyutu 50 milyar dolar civarında.
ERMENİ SİYASETÇİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ!
Ekonomik olarak zorda olan Ermenistan’ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı ifade edilirken dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov'dan geldi.
50 MİLYAR DOLARA KARŞI ZENGEZUR'U VERECEK
44 gün süren savaş sırasında hükümetin yalan bilgilerle halkı aldattığını dile getiren Sharmazanov, ''Paşinyan artık Aliyev'e hiçbir şey söyleyemez. Bunu yapacak cesareti yok. Uluslararası mahkemeler zaten Ermenistan'ın Azerbaycan'a ödemek zorunda olduğu 50 milyar dolardan bahsediyor. Paşinyan tekrar görüşmelere gidecek ve size Zengezur'u veriyoruz diyecek çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye konuştu.