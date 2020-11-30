Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Karabağda savaşan Ermeni Azerbaycan askerlerinin baskınları ölüm meleğinin gelişi gibiydi
ASYA

Karabağ'da savaşan Ermeni: Azerbaycan askerlerinin baskınları ölüm meleğinin gelişi gibiydi

Erivan Today kanalında Karabağ savaşında yaşanılanları anlatan Ermeni savaşçı, “Azerbaycan askerlerinin gelişi, ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler, siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeni savaşçı, yaşananlardan sonra Ermenilerin tekrar savaşmak istemediğini söyledi.
Ermeni savaşçı, yaşananlardan sonra Ermenilerin tekrar savaşmak istemediğini söyledi.

Fransa'dan Karabağ'a savaşmaya giden bir Ermeni savaşçı, Erivan Today kanalında, çatışmalarda yaşadıklarını anlattı.

Azerbaycan askerlerinin genelde gece ve sisli havalarda baskın düzenlediğini belirten Ermeni savaşçı, “Ne zaman geldiklerini bilmek için siperlerin önüne patates cipsi döktük. Onların gelişi, ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler, siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik” dedi.

Ermenistan'ın eski Başbakanı Bagratyan: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi
DÜNYA
Ermenistan'ın eski Başbakanı Bagratyan: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi

"Kaçmasaydık ölecektik"

Ermenistan askerlerinin savaşmaktan kaçtığına yönelik eleştirilere tepki gösteren Ermeni savaşçı, "1500 kişilik ermeni askerin 5-6 kişinin karşısında kaçtığını söylüyorlar, bizi eleştiriyorlar. Evet kaçıyorduk, zira kaçmasaydık kesinlikle ölecektik" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kullandığı taktik ABD'yi korkuttu: Çin ve Rusya'da kullanabilir
DÜNYA
Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kullandığı taktik ABD'yi korkuttu: Çin ve Rusya'da kullanabilir

"Ermeniler savaşmak istemiyor"

Şuşa’da yaşanılan çatışmalardan da bahseden Ermeni savaşçı “Onları yolda bekledik ancak bir baktık ki aramızdalar. Korkunç bir savaştı. Karabağı kurtarmak için tekrar savaşacağımızı söylüyorlar. Bu çatışmaları gören asker veya subaylar Karabağ’da bir daha savaşmak istemiyor” şeklinde konuştu.

Aliyev'den Fransız gazetecinin 'Kaç Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap: Yeteri kadar
OYNAT 01:08
Aliyev'den Fransız gazetecinin 'Kaç Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap: Yeteri kadar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna röportaj verdi. Aliyev, Fransız gazetecinin kendisine yönelttiği 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kadar' cevabını verdi.


Abone Ol Google News
Mescid-i Aksa evinize ne kadar uzak?

Mescid-i Aksa evinize ne kadar uzak?

Kuveytliler, Filistin için bir kampanya başlattı.
Kolonyada hileye dikkat

Kolonyada hileye dikkat

​Uzman isim uyardı: Ele sürüldüğünde anlaşılabilir.
Washington Post: Türkiye’nin savaş alanındaki başarıları Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor

105 gün sonra<br>ilk fotoğraf

105 gün sonra
ilk fotoğraf

​Koronavirüs nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kaldı.

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.

Rakibinin <br>kulağını çekti

Rakibinin
kulağını çekti

​Milli futbolcunun hareketi İspanya'da gündem oldu.
Şimdi turizm zamanı

Şimdi turizm zamanı

​Terörden temizlenen ilçede turizm atağı başladı.

'Beni sabaha kadar dövün'

'Beni sabaha kadar dövün'

​Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçmaya çalıştı, yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.