Karabağ'da savaşan Ermeni: Azerbaycan askerlerinin baskınları ölüm meleğinin gelişi gibiydi

Fransa'dan Karabağ'a savaşmaya giden bir Ermeni savaşçı, Erivan Today kanalında, çatışmalarda yaşadıklarını anlattı.

Azerbaycan askerlerinin genelde gece ve sisli havalarda baskın düzenlediğini belirten Ermeni savaşçı, “Ne zaman geldiklerini bilmek için siperlerin önüne patates cipsi döktük. Onların gelişi, ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler, siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik” dedi.

DÜNYA Ermenistan'ın eski Başbakanı Bagratyan: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi

"Kaçmasaydık ölecektik"

Ermenistan askerlerinin savaşmaktan kaçtığına yönelik eleştirilere tepki gösteren Ermeni savaşçı, "1500 kişilik ermeni askerin 5-6 kişinin karşısında kaçtığını söylüyorlar, bizi eleştiriyorlar. Evet kaçıyorduk, zira kaçmasaydık kesinlikle ölecektik" ifadelerini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kullandığı taktik ABD'yi korkuttu: Çin ve Rusya'da kullanabilir

"Ermeniler savaşmak istemiyor"

Şuşa’da yaşanılan çatışmalardan da bahseden Ermeni savaşçı “Onları yolda bekledik ancak bir baktık ki aramızdalar. Korkunç bir savaştı. Karabağı kurtarmak için tekrar savaşacağımızı söylüyorlar. Bu çatışmaları gören asker veya subaylar Karabağ’da bir daha savaşmak istemiyor” şeklinde konuştu.



