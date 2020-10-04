Azerbaycanlılar kurtarılan topraklarının sevincini yaşıyor

Spor

Fenerbahçe'den son gün teklifi: Bakasetas için yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer sezonunun kapanmasına artık saatler kala, Fenerbahçe de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Roma forması giyen Diego Perotti'yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Bakasetas için de resmi teklif yaptı.