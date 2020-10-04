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Dünya Azerbaycanlılar kurtarılan topraklarının sevincini yaşıyor
AVRUPA ASYA

Azerbaycanlılar kurtarılan topraklarının sevincini yaşıyor

Azerbaycanlılar, işgal altındaki topraklardan bazı yerleşim birimlerinin Azerbaycan ordusunca kurtarılmasını kutluyor. "En büyük asker bizim asker", " Karabağ bizimdir, bizim olacak" sloganları atan vatandaşlar, askerleri alkışlarla selamlıyor.

Haber Merkezi AA
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Azerbaycan'ın tüm bölgelerinde sokakları bayraklarla süsleyen halk ordunun başarısı dolayısıyla mutluluk yaşıyor.

Orduya ait hoparlörlü araçlar da sokakları gezerek, işgalden kurtarılan yerlerle ilgili bilgi veriyor.

Araç, geçtiği tüm sokaklarda halkın tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

  • "En büyük asker bizim asker", "Karabağ bizimdir, bizim olacak" sloganları atan vatandaşlar, askerleri alkışlarla selamlıyor.

Azerbaycan ordusu, dün 8 yerleşim birimini işgalden kurtarmış, Sugovuşan merkezine Azerbaycan bayrağı dikilmişti.

Bakü'de bazı kamu binalarına Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları asıldı
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Bakü'de bazı kamu binalarına Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları asıldı
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