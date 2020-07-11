Azez yakınlarındaki bir çadır kampında yaşayan Suriye'li Ebu Safa: Yardımlar gelmezse açlıktan ölürüz

Suriye’nin kuzeyinde Beşşar Esed rejiminin yerinden ettiği milyonlarca sivil, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yardımları engellemesiyle aç kalma korkusu yaşıyor. Kilis’teki Öncüpınar kapısı karşısındaki Babüsselame ve Hatay’daki Cilvegözü kapısına bakan Babülhava’dan giren yardımların Rusya ve Çin vetosuyla engellenmesi milyonlarca sivilin hayatını riske soktu. Anadolu Ajansı’nın drone ile görüntülediği çadırlarda yaşayan çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan siviller, hayati önem taşıyan BM yardımlarının sürmesini istiyor. Halep’in kuzeyindeki Azez ilçesi yakınlarındaki Katme bölgesindeki çadır kampta yaşayan Ebu Safa, “BM yardımlarının durdurulacağını duyduk. Yardımların girmesi engellenirse açlıktan ölürüz” dedi.

Suriye’ye insani yardımların sürmesini BM Güvenlik Konseyi’ndeki vetosuyla engelleyen Rusya, kamplardaki milyonlarca kişinin hayatıyla oynuyor.

BU NEYİN SAVAŞI?

Kamptaki insanların alım gücünün neredeyse sıfır olduğunu belirten Ebu Sefa, “Yardımların girmesini engellemeye çalışanlara soruyorum. Bu kamplarda yaşayan insanların alım gücümü var? Bir parça ekmek alacak paramız yok. Bu neyin savaşı? Burada yaşayan insanlar evlerini zorla terk etmek zorunda kaldı. Çocuklarını, eşlerini, akrabalarını saldırılarda kaybetti. Allah’tan korkun” diye feryat ediyor. Kocasını rejim saldırısında kaybeden 5 çocuk annesi Üm Muhammed de şunu söyledi: “Ölüme yakın yaşıyoruz. Yardımlar kesilirse açlık başlayacak. Yetmedi mi? Eşimi kaybettim. 5 çocuğumla yalnızım. Yardım kesilirse biz ne yaparız? Çocuklarımıza sahip çıkın.” BM, Babülhava’dan İdlib’de 2,8 milyon kişiye, Babüsselame’den ise Halep’in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin Suriyeliye ulaşıyordu.

DÜNYA İdlib’ten kaçan siviller çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor