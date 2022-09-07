Dünya Bakan Akar Sırbistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
AVRUPA

Bakan Akar Sırbistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan ülkelerine yaptığı ziyarete eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belgrad'da Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar Sırbistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Hulusi Akar ve Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic’in görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar Lviv’de Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
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Bakan Akar Lviv’de Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Almanya'da Ekonomi Bakanı Habeck'e tepki: Hemen istifası isteniyor
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Almanya'da Ekonomi Bakanı Habeck'e tepki: Hemen istifası isteniyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in, artan enerji fiyatlarının şirketleri iflasa sürükleyebileceğine yönelik görüşlere karşı "iflas etmezler ama satışları durabilir" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor" dedi.
İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı
Gündem

İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından sessizliğini bozarak "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" açıklamasında bulundu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söyleyen Akşener'in bu açıklaması çelişkilere neden olurken İYİ Parti ile HDP'nin geçmiş dönemde aynı masaya oturduğu ortaya çıktı. İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ile HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun aynı masada konferans verdiği ve Yılmaz'ın söz konusu konferansta "Muhalefetteki siyasi partilerin mutlaka ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum." diye konuşan Katırcıoğlu’nun konuşmasını alkışladığı görüntüler İYİ Parti'nin HDP çelişkisini bir kez daha ortaya koydu.

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