Bakan Akar Sırbistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic’in görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic’in görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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