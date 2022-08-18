Gündem Bakan Akar Lvivde Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Akar Lviv’de Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Akar Lviv’de Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Bakan Akar ve Ukraynalı mevkidaşı Reznikov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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