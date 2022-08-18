Bakan Akar Lviv’de Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da DÜNYA Zelenskiy Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Potocki Sarayı’nda ağırlayacak DÜNYA Dünyanın gözü Ukrayna zirvesinde: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında iki önemli dosya var