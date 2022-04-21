Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Bakan Çavuşoğlu İsraille doğal gaz boru hattı projesi 4-5 yıla tamamlanır
ORTADOĞU

Bakan Çavuşoğlu: İsrail'le doğal gaz boru hattı projesi 4-5 yıla tamamlanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail'le Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz boru hattı anlaşması hakkında konuşarak "Karar alındıktan sonra, kazma vurulduktan sonra 4-5 yıl içinde bu proje tamamlanır” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlu: İsraille doğal gaz boru hattı projesi 4-5 yıla tamamlanır
Arşiv

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, dış politikada öne çıkan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Mayısın üçüncü haftasında önce Filistin’e ardından İsrail’e gideceklerini belirten Çavuşoğlu, taraflarla diyaloğun her zaman faydası olduğunun altını çizerek, "Sadece (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas değil Hamas da İsrail'le Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanımızdan ilişkileri normalleştirin diye talepte bulundular" ifadesini kullandı.

"PROJE DÖRT - BEŞ YIL İÇİNDE TAMAMLANIR"

İsrail'le bir doğal gaz boru hattıyla ilgili soruya da "Bence olur" yanıtını veren Çavuşoğlu, “Öyle gözüküyor ki İsrail kara sularında ve kıta sahanlığında çok ciddi rezervler var. Bu rezervlerin uluslararası piyasalara ve özellikle Avrupa’ya gidebilmesi için en ekonomik olan güzergah Türkiye. Onun dışında bir alternatif uygun değil. Bu fırsattan istifade bu projeleri hayata geçirebiliriz. Karar alındıktan sonra, kazma vurulduktan sonra 4-5 yıl içinde bu proje tamamlanır” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç
OYNAT 01:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sinop'ta katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, 'Tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür' dedi.
Sivasspor 10 kişiyle kazandı

Sivasspor 10 kişiyle kazandı

​Yiğidolar, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında avantajı kaptı.
Kupada dikkat çekici gol

Kupada dikkat çekici gol

​Frikik organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal: Grup Yorumun müzik kalitesini seviyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftar programında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.