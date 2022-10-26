Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye tarafından inşa edilen Gana Milli Cami ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Milli Cami ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Cami hakkında bilgi alarak, buradaki öğrenciler ve Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.

Gana Derneği (GANADER), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim (İSAR) Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle başkent Akra'da geçen yıl ibadete açılan cami, klasik Osmanlı cami mimari tarzı olan Sultanahmet ve Selimiye camileri örnek alınarak yapıldı.

Batı Afrika'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Gana Milli Camisi, özellikle bayram namazlarında binlerce Müslümanı ağırlıyor.

Türkiye tarafından Akra'da inşa edilen cami, 16 Temmuz'da ibadete açılmıştı.

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