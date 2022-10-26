Dünya Bakan Çavuşoğlundan Türkiye tarafından inşa edilen Gana Milli Cami ziyareti
AFRİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye tarafından inşa edilen Gana Milli Cami ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gana'nın başkenti Akra'da, Türk hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Gana Milli Cami ve Külliyesi'ni ziyaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Türkiye tarafından inşa edilen Gana Milli Cami ziyareti
Bakan Çavuşoğlu'nun Gana Milli Cami ziyareti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Milli Cami ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Cami hakkında bilgi alarak, buradaki öğrenciler ve Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.

Gana Derneği (GANADER), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim (İSAR) Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle başkent Akra'da geçen yıl ibadete açılan cami, klasik Osmanlı cami mimari tarzı olan Sultanahmet ve Selimiye camileri örnek alınarak yapıldı.

Batı Afrika'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Gana Milli Camisi, özellikle bayram namazlarında binlerce Müslümanı ağırlıyor.

Türkiye tarafından Akra'da inşa edilen cami, 16 Temmuz'da ibadete açılmıştı.

Mali ve Orta Afrika tezkeresi kabul edildi
GÜNDEM
Mali ve Orta Afrika tezkeresi kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, Ganalı mevkidaşı Botchwey ile görüştü
OYNAT 00:24
Bakan Çavuşoğlu, Ganalı mevkidaşı Botchwey ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gana'da mevkidaşı Shirley Ayorkor Botchwey ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.


Kaynağı bilinmiyor

Kaynağı bilinmiyor

​Kentin 'gizemli göl'ü yeni sezonda 500 bin kişiyi ağırlayacak.
Hayırlı olsun mesajıyla duyurdu

'Hayırlı olsun' mesajıyla duyurdu

​Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran sosyal medya paylaşımı.
Hayallerimizbir bir gerçek olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saat 20:23'te dikkat çeken paylaşım.

​En az 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
'Yeniden <br>özür diliyorum'

'Yeniden
özür diliyorum'

Bartra, Benzema hakkında açıklamalarda bulundu.

​Ölen karısı için 'Hafifçe bir tokat attım' demişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.