Balıkçı krizi büyüdü: ​Fransa, İngiliz adayı ablukaya aldı

Manş Adaları’ndan olan Jersey’nin elektriğinin yüzde 95’i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe’nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Brexit sonrasında, İngiltere ile Manş Denizi’ndeki Jersey adası açıklarında balıkçılık hakları konusunda anlaşmazlık yaşayan Fransa arasındaki tansiyon giderek artıyor. Bölgede gerilim Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ülkesinin yüzde 95’i Fransa’dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey’nin elektrik arzını kesme tehdidinde bulunmasının ardından hızla tırmandı. 100 kadar Fransız balıkçı teknesi de, İngiltere tarafından getirilen balıkçılık şartlarını protesto etmek için adanın ana limanını ablukaya aldı. İngiliz hükümeti, İngiltere’ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan “sarsılmaz desteğinin” altını çizdiği ifade edildi.

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DONANMA GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey’e gönderildiği ve bunun “ihtiyati bir önlem” olduğu belirtildi. Fransız donanması da karşılık olarak bölgeye FS Thamos ve FS Themis adlı iki devriye gemisi gönderdi.

ANA LİMANI KAPATTILAR

Fransız balıkçılar, Brexit’ten sonra denizcilere uygulanan balıkçılık şartlarını ve balıkçılık alanlarına erişimin kısıtlanmasını protesto etmek için ana liman St. Helier’i ablukaya aldı. Abluka nedeniyle bir yük gemisinin limandan ayrılamadığı belirtilirken, Jersey Dışişleri Bakanı Ian Gorst balıkçılar ile görüşeceğini duyurdu. Abluka sırasında Fransız ve İngiliz balıkçı gemilerinin birbirlerini kovaladığı görüntülendi.

NEREDEYSE SAVAŞ İLANI

Jersey adasındaki İngiliz balıkçılar da, Fransa’dan kendilerini hedef alan açıklama ve eylemleri “adeta savaş ilanı” sözleriyle değerlendirdi. İngiliz balıkçılar, “Fransızlar, İran ya da Rusya’dan bekleyeceğiniz tepkiyi gösteriyor. adayı ablukaya almaktan, yiyecek ve yakıt tedariğini engellemekten bahsediyor. Bu neredeyse savaş ilanı gibi” tepkisini gösterdi.

DİZE GETİRECEĞİZ

Gerilime ilişkin Fransa tarafından da benzer tepki geldi. Fransa’nın Normandiya bölgesinde denizcilikten sorumlu kurumun yetkilisi David Sellam, “Savaşa hazırız. Jersey’i dize getireceğiz” açıklaması yaptı.

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