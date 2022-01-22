Dünya Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede bulunan komandoların, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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