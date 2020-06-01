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Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.


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