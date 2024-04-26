Özel Güvenlik sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından tayımlandı. 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı için giriş belgeleri erime açıldı. Adaylar ÖGG sınav sonuç tarihini merak ediyor.
108. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınav saat 10:00'da başlayacak.
108. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları 30 Nisan'da duyurulacak ve sınavın sonuçları 17 Mayıs günü adayların erişimine sunulacak.
ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.
Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
ÖGG SINAV TAKVİMİ 2024
EGM tarafından yayımlanan Özel Güvenlik sınav takvimi şöyle:
28 Nisan - 12 Mayıs - Uygulamalı atış sınavı yapılacak ve atış puanları da ÖGNET'e girilecek.
30 Nisan - Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlanacak.
1 - 3 Mayıs - Yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretlerinin yatırılması.
10 Mayıs - Sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanması.
17 Mayıs - Sınav sonuçlarının açıklanması.
20 - 22 Mayıs - Adayların sınav sonuçlarına itirazı ve itiraz ücretlerinin yatırılması.
23 Mayıs - Sınav sonucuna itiraz sonuçlarının açıklanması.