108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı Özel Güvenlik Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖGG sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Silahlı sınava girecek adaylar, 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusu için toplamda 150 dakika, silahsız sınava girecek olanlar için ise 100 genel soru için 120 dakika süre verilecek. İşte 2024 Özel Güvenlik Sınavı tarihi...