|
Özgün

Özel Güvenlik Sınavı 108. Dönem Eğitim Sınavı ve 84. Dönem Yenileme Ve Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuç sorgulama ekranı

108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı Özel Güvenlik Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖGG sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgesi erişime sunuldu. 27 Nisan 2024 Cumartesi sabah saat 10.00'da gerçekleşecek ÖGG sınav sonuçları sınavın hemen ardından sorgulanmaya başlayacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Sınavı 108. Dönem Eğitim Sınavı ve 84. Dönem Yenileme Ve Eğitim Sınavı sonuç tarihi haberimizde.

15:57 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 15:34 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
ÖGG sonuçları
ÖGG sonuçları

Özel Güvenlik sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından tayımlandı. 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı için giriş belgeleri erime açıldı. Adaylar ÖGG sınav sonuç tarihini merak ediyor.

108. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınav saat 10:00'da başlayacak.

108. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları 30 Nisan'da duyurulacak ve sınavın sonuçları 17 Mayıs günü adayların erişimine sunulacak.

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2024

EGM tarafından yayımlanan Özel Güvenlik sınav takvimi şöyle:

28 Nisan - 12 Mayıs - Uygulamalı atış sınavı yapılacak ve atış puanları da ÖGNET'e girilecek.

30 Nisan - Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlanacak.

1 - 3 Mayıs - Yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretlerinin yatırılması.

10 Mayıs - Sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanması.

17 Mayıs - Sınav sonuçlarının açıklanması.

20 - 22 Mayıs - Adayların sınav sonuçlarına itirazı ve itiraz ücretlerinin yatırılması.

23 Mayıs - Sınav sonucuna itiraz sonuçlarının açıklanması.


#ögg
#ögg sonuçları
#ögg sonuç tarihi
#özel güvenlik görevlisi sınavı
#108. dönem ögg sonuçları
19 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 resmi tatil günleri ile vatandaş tatile doyacak: İşte Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 29 Ekim tatil bilgileri...