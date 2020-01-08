Dünya Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan acı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısında 4 askerimiz şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bombalı araç saldırısı sonucunda, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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