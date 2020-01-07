Katillere Yargıtay tokadı

15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada karar, 19 Nisan 2018’de çıkmıştı.

Semih Terzi

18 SANIĞA ÖMÜR BOYU HAPİS

Karara göre, 18 sanık, “Nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçu yönünden ise Ömer Halisdemir’i vuran darbeci Fatih Şahin ile birlikte 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Halisdemir’e son kurşunu sıkan Mihrali Atmaca’nın da aralarında bulunduğu 13 sanığa ise takdir indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası verildi. Atmaca’nın, 15 Temmuz gecesi ilerleyen saatlerde taraf değiştirdiği ve ÖKK’daki kalkışmayı yöneten eski Kurmay Albay Ümit Bak ile eski Yarbay Mehmet Ali Çelik’in de aralarında bulunduğu darbecileri etkisiz hale getirdiği belirtiliyordu.

OY BİRLİĞİYLE ONAMA

Söz konusu karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulunmuştu. Kararın, temyiz edilmesi üzerine dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin önüne geldi. Daire, 18 sanığa verilen hapis cezasını onadı. Kararın, oy birliğiyle alındığı öğrenildi.