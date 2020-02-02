​Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 43 havan mühimmatı ve 6 EYP, komandolarımız tarafından kontrollü şekilde imha edildi." bilgisine yer verildi.

Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Bu kapsamda: 43 adet havan mühimmatı ve 6 adet EYP, komandolarımız tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/MjIhq4QxAG

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2020

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