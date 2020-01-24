Dünya O çocuklar doktor olacak
BARIŞ PINARI HAREKATI

O çocuklar doktor olacak

Tel Abyad ve Rasulayn’da YPG/PKK’nın karargaha çevirdiği okullar yeniden öğrencilerine kavuştu. Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte bölgedeki çocukların da geleceğe yönelik umutları yeşerdi. Telafi derslerin sürdüğü okullarda eğitim gören öğrencilerin hayallerini doktor olmak süslüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn’da 19 bin 470 öğrencinin terör örgütü YPG/PKK’nın sekteye uğrattığı eğitim hayatı, Şanlıurfa Valiliği’nin katkılarıyla yeniden canlanıyor. İlçelerde harabeye dönen onlarca okul valilik tarafından eğitime hazırlandı. Valiliğe bağlı Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) binlerce öğrenciye ders kitabı ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Bugün itibarıyla Tel Abyad ve Rasulayn’da 180 okuldaki 963 öğretmen, 19 bin 470 öğrencinin geleceğini inşa ediyor. Okullarda aralıksız telafi dersleri verilirken, bir yandan da eğitim kalitesinin artırılması için özen gösteriliyor.

HEPSİNİN HAYALİ AYNI

  • Tel Abyad’da eğitim gören 13 yaşındaki İbrahim Said “Derslerde geride kalsak da, öğretmenlerimiz telafi ediyor” dedi. Mustafa Halaf isimli 13 yaşındaki öğrenci ise biyoloji, Arapça ve matematik derslerini çok sevdiğini belirterek “Derslere sürekli katılıyorum. Karne almak istiyorum ve ileride doktor olacağım” diye konuştu. 12 yaşındaki Zehra Derviş de doktor olmayı hayal ederken, “Okumayı, resim çizmeyi, biyoloji ve matematik derslerini çok seviyorum” diyen 2’nci sınıf öğrencisi Mutasim Muhammed’in hayallerini de büyüyünce doktor olmak süslüyor. Okula yeni başlayan Ömer Hüseyin de “Büyüyünce babam gibi doktor olmak istiyorum” diyor.

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