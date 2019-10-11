Dünya Barış Pınarı Harekatında 277 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'ndakaç terörist öldürüldü? - Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nda gece boyunca süren harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıkladı.

Sayı 277'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nda 49 PKK/PYD-YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.

Twitter'dan duyuruldu

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