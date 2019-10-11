Bebek katilleri

ABD, Avrupa ve bazı Arap ülkelerinin Türkiye’ye karşı savunduğu terör örgütü PKK, yine sivilleri hedef aldı. Cephelerde silahları bırakıp kaçan teröristler, saklandıkları tünel ve binalardan çıkarak sınır hattı boyunca yerleşim yerlerine roket ve havan yağdırdı. Kamışlı, Rasulayn, Tel Abyad ve Malikiye ilçelerinden atılan roketler, Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Mardin'in Nusaybin, Şırnak’ın İdil ve Cizre ilçelerine düştü. Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'e saldırılarda 1'i bebek 7 kişi can verdi, 70'den fazla kişi de yaralandı. Şehit düşenler arasında 9 aylık bebek Muhammed Omar da bulunuyor.

Suriye'deki Kamışlı ilçesinden ateşlenen havan mermileri sonucu Nusaybin'de 3 kişi şehit oldu. Bombaların yağdığı ilçede Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) can verdi. Rasulayn'dan Ceylanpınar'a yapılan saldırıda ise 1 kişi şehit düştü. 11 yaşındaki Elif Terim kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tel Abyad karşısındaki Akçakale'de ise Maliye Memuru Cihan Güneş'le birlikte 9 aylık bebek Muhammed Omar bombaların hedefi oldu. Bebek katili teröristlerin saldırısı sonucu sınırda yürek dağlayan görüntüler yaşandı. Saldırılar sonrası Akçakale, Ceylanpınar, Suruç, Nusaybin'de tüm okullarda, Birecik ve Kızıltepe'de sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.