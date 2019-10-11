Dünya Bebek katilleri
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bebek katilleri

TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun karşısına çıkamayan PKK’lı teröristler sınır hattındaki sivilleri hedef aldı. Kamışlı, Rasulayn, Tel Abyad ve Malikiye’den atılan roketler Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Mardin’in Nusaybin ilçelerine düştü. Biri bebek 7 kişi şehit oldu. Akçakale’de can veren 9 aylık bebek Muhammed Omar’in görüntüleri yürekleri dağladı. 130 roketin atıldığı Nusaybin’de de Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla ile birlikte hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı roketlerin geldiği mevzilerin imha edildiğini açıkladı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Muhammed Omar
Muhammed Omar

ABD, Avrupa ve bazı Arap ülkelerinin Türkiye’ye karşı savunduğu terör örgütü PKK, yine sivilleri hedef aldı. Cephelerde silahları bırakıp kaçan teröristler, saklandıkları tünel ve binalardan çıkarak sınır hattı boyunca yerleşim yerlerine roket ve havan yağdırdı. Kamışlı, Rasulayn, Tel Abyad ve Malikiye ilçelerinden atılan roketler, Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Mardin'in Nusaybin, Şırnak’ın İdil ve Cizre ilçelerine düştü. Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'e saldırılarda 1'i bebek 7 kişi can verdi, 70'den fazla kişi de yaralandı. Şehit düşenler arasında 9 aylık bebek Muhammed Omar da bulunuyor.

Suriye'deki Kamışlı ilçesinden ateşlenen havan mermileri sonucu Nusaybin'de 3 kişi şehit oldu. Bombaların yağdığı ilçede Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) can verdi. Rasulayn'dan Ceylanpınar'a yapılan saldırıda ise 1 kişi şehit düştü. 11 yaşındaki Elif Terim kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tel Abyad karşısındaki Akçakale'de ise Maliye Memuru Cihan Güneş'le birlikte 9 aylık bebek Muhammed Omar bombaların hedefi oldu. Bebek katili teröristlerin saldırısı sonucu sınırda yürek dağlayan görüntüler yaşandı. Saldırılar sonrası Akçakale, Ceylanpınar, Suruç, Nusaybin'de tüm okullarda, Birecik ve Kızıltepe'de sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

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