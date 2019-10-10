Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman asker Ahmet Topçu şehit oldu.
AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz yandı... Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
Yüreğimiz yandı...
Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü.
Ruhun şad, mekanın cennet olsun.
Milletimizin başı sağolsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/Fa55LiAFQ3
Yüreğimiz yandı...