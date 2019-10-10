Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu

Resulayn'da 3 teröristin teslim olduğu anlar kamerada

Barış Pınarı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Resulayn kırsalında 3 terörist mehmetçiklerimiz tarafından sağ olarak ele geçirildi. O anlar bir mehmetçik tarafından böyle kaydedildi.