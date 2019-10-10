Dünya Barış Pınarı Harekatından acı haber Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda kahraman asker Ahmet Topçu şehit düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Topçu
Ahmet Topçu

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman asker Ahmet Topçu şehit oldu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz yandı... Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
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