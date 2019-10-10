Barış Pınarı Harekâtı: 228 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayını açıkladı.

228 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" ifadeleri yer aldı.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019