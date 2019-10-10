Dünya Barış Pınarı Harekatı 228 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekâtı: 228 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 228 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayını açıkladı.

228 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" ifadeleri yer aldı.

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GÜNDEM
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
228 teröristetkisiz hale getirildi

228 terörist
etkisiz hale getirildi

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.
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