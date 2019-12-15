Dünya Barış Pınarı Harekatının sonuçları Tel Abyad ve Rasulaynın elektrik ve su ihtiyacı karşılanıyor
ORTADOĞU

Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçları: Tel Abyad ve Rasulayn'ın elektrik ve su ihtiyacı karşılanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçları: Tel Abyad ve Rasulayn'ın elektrik ve su ihtiyacı karşılanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı askerleri gelişmeleri adım adım izledi.
Barış Pınarı askerleri gelişmeleri adım adım izledi.

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekat bölgesinde yaşayan Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Tel Abyad’a ofis modeli

Barış Pınarı askerleri çalışmalarını sürdürüyor
  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandığı, Rasulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Tel Abyad'da anneler kızlarını PKK'ya kaptırmamak için bodruma sakladılar
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İçişleri Bakanı Soylu: Tel Abyad'da anneler kızlarını PKK'ya kaptırmamak için bodruma sakladılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET kanalında Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Bugün Resulayn'a, Tel Abyad'a gidildiğinde öyle önemli hikayeler var ki... 2 tane kızını terör örgütü almasın diye bodrumda saklayan anne, Türk askerini görünce Allah'a şükürler olsun güneşi de gün yüzünü de Türk askeri ile beraber gördük' dedi.

İlçelerde elektrik ve su çalışmaları devam ediyor.
Açıklamada, şöyle denildi:

"Rasulayn'daki elektrik trafoları, direkler ve hatların bakım ve onarımı aralıksız devam ediyor. Bölgede çalışmayan jeneratörler de onarılarak çalışır hale getiriliyor. Bölgeye elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışmasıyla kuyulardan su çekilmeye başlandı. Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandı.

Askerler, bölgede aramalarını sürdürüyor.

Özellikle Rasulayn'da 15 su kuyusundan 10'u elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışır hale gelmesiyle hizmete açıldı. 10 kuyu aracılığıyla Rasulayn'ın büyük bölümünün su ihtiyacı karşılanmaya başladı."

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