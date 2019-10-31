Dünya Tel Abyada ofis modeli
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad’a ofis modeli

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad’da hayatı normalleştirecek yönetim şekli belli oldu. Çalışmaya başlayan mahalli mecliste, eğitim, ziraat gibi en az 12 ofis olacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Tel Abyad
Tel Abyad

Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Tel Abyad'da hayatı normalleştirecek yönetimin şeması netleşti. Çalışmaya başlayan yerel meclisin en az 12 ofisten oluşması beklenirken ilk iş kolluk kuvvetlerinin kurulması olacak.

Tel Abyad'da yaşam normale dönerken mahalli meclis üyesi Ahmet Beydili, Tel Abyad’daki çalışmalar hakkında Yeni Şafak’a bilgi verdi.

Ahmet Beydili

EN KISA ZAMANDA DÖNECEĞİM

Beydili PKK/ PYD’nin ırkçılık ve ayrımcılık yapan örgüt olduğuna dikkat çekerek “Biz Türkmen olduğumuz için hemen 'Türkiye'nin ajanlarısınız, Erdoğan'ın muhbirlerisiniz' diye etiket vurdular. 2014’te terör örgütlerinden kaçarak Türkiye'ye sığındık. Türkiye'de iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun oldum. En kısa zamanda Suriye'ye döneceğim" diye konuştu.

HALKLARI TEMSİL EDEN MECLİS

Beydili, "Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile yapılan toplantı ile mahalli meclis kuruldu. Bu meclis teknokrat meclis oldu. Halkları temsil eden bir meclis olacak. Terörle bağlantısı olmayan herkes mahalli mecliste yer alabilecek. Çalışmalarımız Barış Pınarı bölgesinde olacak" dedi.

YAŞANACAK HALE GELECEK

Mahalli meclisin en az 12 ofisten oluşacağını söyleyen Beydili, "Türkiye tarafında da heyetler olacak. İki tarafın iş birliği ile ofisler çalışacak. Ziraat, sağlık, eğitim gibi birçok alanda hizmet yürütecek. Projeleri başarılı şekilde hayata geçirdiğimiz zaman bölge çok güzel olacak. Daha önceki Zeytin Dalı Harekatı’ndaki şehirlere bakarsak Tel Abyad artık yaşanacak bir duruma gelecek" ifadesini kullandı.

İLK İŞ KOLLUK KUVVETİ

Şehrin, Türk askerinin itinali hareket etmesi nedeniyle hasar görmediğine dikkat çeken Beydili, şunları anlattı: "Koalisyon güçlerinin Rakka ve Musul'da bombardımanlarına bakıldığında insana karşı bir savaş olduğu görülüyor. Ama Türkiye'nin harekatları ise insanı koruyan ve teröre karşı. Tel Abyad'da altyapı zarar görmedi. Resmi binalar sağlam. Bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Bölgenin emniyetini sağlamak için ilk önce kolluk kuvvetlerini oluşturacağız. Diğer projeler ise meclisin toplantıları ile zamanla netleşecek.”

Ekonomik zulüm bitti

  • Tel Abyad'lı çocuklar
  • Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da halk, terör örgütü YPG/PKK'nın yaptığı zulmü ve ekonomik baskıları anlattı. Tel Abyad'da çiftçilik yapan Abdülkerim el Musa, YPG/PKK'nın insanları ötekileştirdiğini, bölge halkını baskı ve iktisadi zorluklarla karşı karşıya bıraktığını anlatarak şöyle konuştu: "Mazot onların, benzin onların, gelen yardım onların, işte çalışan kişiler onlarındı. Bizim ekmek alabilmemiz için sarı kartımızın olması lazımdı.”
  • ÖCALAN YOKSA EKMEK YOK
  • “Öcalan'ın olduğu sarı kartları olmayana ekmek vermiyorlardı. Terminaller, araç garajlarının hepsi onlara ait, Arapları içeriye almıyorlardı, onlar para kazanmasın diye. Bizim tarlalarımıza ektiğimiz arpa, buğdayın fiyatını belirliyor, istedikleri fiyata alıyorlardı. Hiçbir yere satmamıza müsaade etmiyorlardı, istedikleri fiyata alıyorlardı. Teröristlerin bize çektirmediği eziyet kalmadı. Allah onların belasını versin, bize cehennemi yaşattılar."
  • YARDIMLARA EL KOYDULAR
  • Tel Abyad'da bakkal işleten Muhammed el Hacali ise satmak için dükkanına getirdiği ürünlerden terör örgütünün haraç aldığını aktardı. Muhammet el Hacali, şöyle devam etti: "YPG/PKK yeni iş yeri açacaklardan zorla para alıyordu, yoksa açmalarına müsaade etmiyorlardı. Hatta yurt dışından gelen yardımlara (insani yardım malzemelerine) el koyup kendilerine ayırıyorlar, diğer yarısını da kendi taraftarlarına dağıtıyorlardı."

Ülkemize döneceğiz

Barış Pınarı Harekatı Suriyeliler için eve dönüş umudu oldu.

Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için eve dönüşün umudu oldu. YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Tel Abyadlılar, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenerek huzura kavuşturulan kentlerine dönmek için sabırsızlanıyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, atalarının ve kendilerinin doğup büyüdüğü topraklara yeniden kavuşabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

VATANIMIZI ÇOK ÖZLEDİK

Suriyeli 23 yaşındaki Casım el Halil, "Şu anda Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin tamamen emniyet altına alınmasını bekliyoruz. Şu anda Türk askeri ve SMO, terör örgütünün kurduğu tuzakları, bombaları temizliyor. Bu temizliğin bitmesini dört gözle bekliyorum. Vatanımızı çok özledik. Evlerimiz hemen sınırın karşı tarafında, gözle rahatlıkla görebiliyoruz ama gidemiyoruz. İnşallah emniyet tamamen sağlanır sağlanmaz, Türk devleti açıklama yapıp kapıları açtığı an ülkemize döneceğiz."

Artık güvendeyiz

  • Tel Abyad
  • Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği Tel Abyad ilçesine dönüşler sürerken günlük hayatın normale dönmesi için de bölge halkının ihtiyaçları karşılanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad'da güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı da ilçede hayatın hızlıca normale dönmesi ve bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlarını seferber ediyor.
  • ÇOK MUTLUYUM
  • İlçenin terörden arındırılmasının ardından, YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilenler de evlerine dönmeye başladı. 13 Ekim'de terörden temizlenen ilçe merkezinde fırınlar, manavlar ve restoranlar halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İlçedeki hareketlilik, top oynayan ve bisiklet süren Tel Abyadlı çocukların, terör örgütünden kurtulan esnaf ve ailelerin mutluluğu kameralara yansıdı. Tel Abyadlı Semir Ahmet, "Tel Abyad terörden temizlendi, artık güvendeyiz" dedi. Terör örgütü ilçeyi işgal ederken Türkiye'ye sığınan Esa'at Abo, 7 yıldan sonra YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan şehrine geri döndüğünü söyledi. Abo, "YPG, her şeyime el koydu. Geri döndüğüm için mutluyum" diye konuştu.

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